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【新冠肺炎】新增14間食肆曾有確診人士到訪　包括荃灣羅麥記及馬鞍山Pepper Lunch

健康 10:01 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新增14間食肆曾有確診者到訪。

本港第三波新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，本港昨日（6日）新增95宗確診個案，其中4宗是輸入個案。新增的確診個案中，52宗與之前個案有關，39宗沒有源頭，仍有60多宗初步確診。衞生防護中心公佈確診患者最新行蹤，再有14間食肆曾有確診者到訪，包括九龍及新界多間連鎖餐廳。

其中，編號#3369的直銷群組的23歲女患者曾到訪旺角兆萬中心的韓式炸雞店Yadllie Plate，患者報告日期/最後到訪日期為7月24日。

據衞生防護中心的更新，新增14間食肆曾有確診者到訪：

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

  • 油尖旺 兆萬中心 Yadllie Plate（7月24日）#3369
  • 深水埗 美孚廣場 京都薈（7月25日）#2568
  • 九龍城 工人俱樂部 香港地（7月30日）#3310
  • 黃大仙 現崇山商場 茶餐廳2.0（8月3日）#3534
  • 九龍城 城南道44號 大德冰室（8月5日）#3842

新界：

  • 離島 離島超級一號貨站飯堂（7月24日）#2497
  • 葵青 金石樓 新冰廳餅店（7月28日）#3253
  • 葵青 青衣城 別府駅前科理（7月29日）#3024
  • 葵青 長康邨 金禾閣餐廳（7月29日）#3024
  • 荃灣 荃新天地 羅麥記（7月31日）#3173
  • 沙田 馬鞍山廣場 Pepper Lunch（7月31日）#3806
  • 屯門 大興商場 大家樂（8月1日）#3316
  • 離島 逸東商場 世窗冰室（8月1日）#3847
  • 荃灣 永安樓 兆和茶餐廳（8月2日）#3806

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：黃泳欣

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