前景暗淡搵出路？5招助你發展第二事業

相信不少朋友投身職場一段時間後，都曾經對事業發展感到迷茫，例如對行業前景缺乏信心、現職工作失去熱情、想把興趣變成個人事業……。最近，這些困惑可能更頻繁在腦海中出現，而事實，隨着多元工作模式愈趨流行，不少朋友都積極發掘新出路或開拓第二事業。如果你亦正有此大計，不妨善用持續進修基金（CEF）的$20,000資助，自我增值，為隨時出現的機遇作好準備。

揀選第二事業，行業前景和個人興趣固然是不可缺少，否則又如何有動力支持你向前邁進？而提到行業前景，隨着大眾對健康生活、文化保育的關注不斷提升，預期市場對有關服務的需求將持續一段長時間，假如大家對這方面亦深感興趣，就應趁機報讀相關課程，開拓個人事業。

1. 運動教練助建健康生活

近年愈來愈多人愛上健身和跑步，更會請專業教練教授運動技巧。有沒有想過你也可以將運動這個興趣變成事業?而「運動教練培訓與運動表現高等文憑」課程就是為有志從事運動教練及體育康樂管理工作的人士提供所須知識。透過課程，除可掌握訓練方法、體育心理學、運動表現等知識外，更可了解康體設施管理，以及項目策劃與推廣等技巧。讓你有更大的發展空間。

https://bit.ly/3kl4mA0

（開課日期：9月26日）

2. 導賞訓練推廣本地文化

在運動以外，遠足郊遊亦是港人近年的熱門假日活動，而文化保育也愈受各界人士關注。不過，大家在欣賞自然生態、文化古迹的時候，對他們又有多少認識呢？又是否懂得如何與他人介紹或分享呢？「導賞員訓練證書」課程便提供導賞知識、導賞員態度和導賞技能等綜合技能，學員將通過多個導賞點，例如魔鬼山和鯉魚門等，了解香港的生態及歷史文化，學習資料處理及知識整合，認識香港的歷史文化、古蹟保育、地質生態、非遺與藝術，以及博物館導賞。想成為「香港通」就是如此簡單。

https://bit.ly/2DGESME

（開課日期：8月12日）

3. 調整心理跨越挑戰

在疫情下，強健的體魄固然重要，但面對日常生活、工作，以至拓展第二事業過程中的種種壓力，維持良好的心理質素才能跨越各種挑戰。「心理學高等證書」課程就提供與社會心理學、發展心理學及人格心理學等相關心理學的基本知識，適合有意投身教育、商業、人力資源、護理及公共服務行業的人士修讀，透過學習相關的心理及輔導技巧，化解工作及生活上的衝突。

https://bit.ly/33sB2lk

（開課日期：10月6日）

4. 掌握調解技巧解衝突

人多是非多，職場上的人際衝突往往令人苦不堪言，不想下屬因為人際關係而影響工作表現及心情？良好的溝通絕對不可缺少。而在團隊以外，日常與業務夥伴的合作亦難免會有雙方爭持不下的情況，想尋求彼此認同的解決方案？「證書（單元：調解實務）」課程便會教授學員調解的基本知識和技巧，從而有效處理簡單的糾紛。

https://bit.ly/3a1MyoV

（開課日期：8月29日）

5. 善用持續進修基金$20,000

想進修又擔心財政壓力？HKU SPACE就為大家提供超過1,800個CEF課程，是本港擁有最多CEF課程的專上院校（https://bit.ly/2BX7pNw）。想將興趣變事業？別說了就算，把握機會，立即啟動你的大計，揀選適合自己的課程，及早自我增值！

(資料由客戶提供)