【透明口罩】森美方力申戴透明口罩出鏡　網民：點解明知無用都要帶？【附專家解說】

▲ 森美方力申戴透明口罩出鏡。

新冠肺炎疫情嚴峻，早前無綫電視台TVB因有員工染疫，因此TVB讓《東張西望》主持戴口罩在做節目，以保安全。繼早前《東張西望》主持區永權及陳貝兒戴上透明口罩出鏡後，森美與方力申到電視城出騷時亦戴上同款透明口罩，引來網民熱議。有專家表示，透明口罩未必有過濾病毒功能，更有機會不符合599I章法例所規定的外科口罩定義。

日前森美與方力申到電視城出騷，二人於化妝間合照並上載IG打卡。只見二人戴上近日引起熱烈討論的透明口罩，森美留言稱：

皇帝的口罩，用嚟煮拉麵防止流口水一流。我哋開拉麵舖你嚟幫襯？

森美上載照片後，方力申亦有留言回應，但笑言不知森美說甚麼：「你up乜呀兄弟」

隨後森美的照片引來不少網民及粉絲留言熱議，直言「點解明知冇用都要帶」、「唔防病毒唔明帶黎做乜，做show?電視城人多，帶呢個口罩等於冇帶，自己保重。」不少人都勸森美不要再戴透日口罩，並指該款口罩沒有過濾病毒功用。

不建議市民佩戴上述透明口罩

雖然戴上透明口罩後，可看到整個表情，但未必可保障健康。K Kwong接受TOPick查詢時更表明不建議市民佩戴上述透明口罩，因為這款透明口罩的濾芯面積太細，容易出現飽和，這意味着會口罩失去過濾病毒等方面的功用，「多數都無用！」詳細解說即睇【下一頁】

港大感染及傳染病中心總監何栢良指透明膠口罩雖可阻隔飛沫噴出，惟或不符合599I章法例所規定的外科口罩定義，認為市民需視乎情況使用。

原意是有類似外科口罩的可以遮蓋口鼻，達至雙方保障，減少有病毒的口水噴出，另一方面如遇隱形或確診患者，亦不易中招。

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