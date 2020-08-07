【兒童健康】孩子在家上網課不能忽略早餐　忌吃高脂食物增腸胃負擔精神難集中

▲ 註冊營養師周詠苑指出，孩子沒吃過早餐的話，專注力不足，會大大影響學習效果。

8月份，孩子們本應有多姿多采的暑期活動，無奈因新冠肺炎疫情，暑期課堂只能在「視像教室」上進行；與媽媽們談起孩子視像學習的情況，有的認為孩子難以專注，學習成效欠佳，但至少也是個好機會，讓孩子在這段時間停課不停學。

「希希幼稚園每周有3個早上要上視像課，由9時至12時，另外還有面試班，我也要從旁參與……」希希媽媽大呻比自己上班還要累。「要一個5歲兒童長時間對著電腦上課，實在不易！」

▲ 茄汁豆配多士也是不錯的選擇。（iStock圖片）

我不禁驚歎說︰「那你們上課前，必先要好好吃一頓早餐。」

「9時正開始上課，希希差不多15分鐘前才肯起床，每次都要催促他刷牙洗臉，根本沒時間吃早餐！」希希媽媽歎氣說︰「吃早餐的話就要更早起床了。」

我提醒她︰「雖然在家上課，可隨時趁課堂之間的休息時間進食，但事實上，孩子沒吃過早餐的話，專注力不足，會大大影響學習效果。」

▲ 爸媽可花點時間，給孩子預備雞蛋或吞拿魚三文治。（iStock圖片）

經過一晚睡眠時間，第二天我們體內的血糖會處於低水平，吃早餐就如為汽車加入燃油般，為我們身體提供能量，應付日間活動所需；沒吃早餐的話，孩子體力欠佳，容易感覺疲倦；而且，我們的腦部必須依靠葡萄糖提供能量，五榖類食物如麵包、麥片、飯、粉麵、餅乾、粟米、薯仔等含豐富碳水化合物食物，經消化後會轉化成葡萄糖，有助提升孩子腦部邏輯思考及記憶力，發揮最佳學習表現。

不少爸媽們或會簡單預備麵包或蛋糕給孩子，雖方便快捷，但整體營養卻欠均衡；不如多花點時間，預備雞蛋或吞拿魚三文治、粟米粒雞扒通粉、茄汁豆配多士、番茄牛肉湯烏冬等，並配上一杯低脂牛奶、豆漿或乳酪，營養均衡之餘亦較飽肚。如時間不足的話，可選原味粟米片，加入低脂牛奶及提子乾，甚至預先在外購買三文治或日式飯團，亦是健康早餐的好選擇。

▲ 炒麵這類高脂肪的食物，並不是兒童早餐之選。（本報資料圖片）

要注意高脂肪的食物，如炒麵、油炸鬼、餐肉即食麵、菠蘿包、糯米雞等，都不建議作為早餐選擇，因為脂肪會增加腸胃負擔，消化過程中較多血液會被運送至腸道，容易令人更覺疲倦，精神難於集中。

早起15分鐘，可輕鬆吃過早餐才開始上課，大人及孩子都不至於要匆匆忙忙，因而影響上課心情呢！

撰文：周詠苑（註冊營養師）