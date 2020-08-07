【凍齡靚媽】曾華倩55歲生日公開戀情？兒子貼三人合照為媽媽賀壽

▲ 林浩賢貼出與曾華倩的合照祝賀媽媽。

曾華倩昨日（8月6日）迎來55歲生日，華倩的兒子林浩賢（Martin）貼出相片為媽媽賀壽，十分溫馨。不過，網民的焦點落在曾華倩身旁的男士，只見好挨在該男人身邊，十分親密，令不少網民猜測是曾華倩的男友。

結果，由囝囝林浩賢揭開真相。

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▲ 不少網民誤以為曾華倩有新戀情。（取自IG）

曾華倩疑有新戀情？

Martin林浩賢於社交平台貼出三人合照為媽媽賀壽，他寫道：「Happy Birthday Mummy #86」媽媽曾華倩留言回應：「Thanks my dear~」

不少網民都誤將二人中間的男士當作是曾華倩的男友，並關心其新戀情。

Martin見狀立即為媽媽解畫，他指出照片中的男士為母子的私人化妝師，且希望大家不要有所誤解。

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▲ 曾華倩與林浩賢母子感情很好。（取自IG）

回顧曾華倩幾段戀情

曾華倩於1983年參加TVB藝員訓練班後入行，當時曾為兒童節目《430穿梭機》任主持，後來演劇集，其後與梁朝偉合拍電影《青春差館》及《新紮師兄續集》。曾華倩和梁朝偉於訓練班認識後拍拖，相戀6年期曾三分三合，最終於1988年分手。

曾華倩於1989年底與已故著名女藝人沈殿霞（肥姐）的誼子陳庭威拍拖，二人亦於1992年底分手收場。

1995年，曾華倩與商人林肇基拍拖。據悉，二人是透過朋友介紹而相識，後發展成情侶。

拍拖3年多，二人於1996年在英國倫敦註冊結婚。可是，二人的婚姻僅維持了6年，最終於2002年離婚。

▲ 曾華倩多年來努力照顧林浩賢。（取自IG）

單親媽媽曾華倩

之後，曾華倩獨便獨力照顧兒子Martin。有指，她為了愛子而放棄自己的終生幸福，沒有再婚。甚至有傳當年為怕兒子未能接受她另有新伴侶，所以曾華倩與馬國明的「姊弟戀」也由此無疾而終。

而且她為了專心培育愛兒，減少幕前工作，而兒子也不負媽媽所望，中學時就讀名校喇沙書院並成為游泳健將。

母子感情十分深厚，林浩賢在17歲時於港九區學界D1游泳決賽中，勇奪50米及100米自由泳雙冠軍，並刷新兩項香港學界紀錄。Martin在致謝詞時，感謝謝媽媽每日清晨5時不辭勞苦載他往泳池練水。

林浩賢現為香港代表隊一員，與歐鎧淳是隊友，多次代香港參與國際賽事。他在2018年，代表香港在吉隆坡參加「第61屆馬來西亞公開游泳錦標賽」游泳比賽，勇奪4X100米自由式金牌，為港爭光。