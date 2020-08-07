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【酒店外賣】帝景軒推逾40款多國菜外賣　$638起歎8位用滋補花膠鮮雞煲【內附連結】

休閒 11:35 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

帝景酒店旗下帝景軒推出外賣，中式四和菜套餐（$488）適合家庭。（相片：帝景酒店提供）

疫情爆發，不少酒店變陣出招推外賣美食吸客，在家都可以食得講究。帝景酒店特別推出不同系列的外賣，只需透過電話或網上商店預訂，即可安坐家中起筷。

帝景酒店旗下帝景軒以多國菜作招徠，外賣美食種類也不少。中式食物可選中式四和菜套餐（$488），當中包括4道小菜、飯、例湯及鮮果拼盆，家庭可省卻下廚煩惱。

川味口水雞（半隻$128）。（相片：帝景酒店提供）

想加餸的話，可單購超過20款的精選小菜如香辣惹味的川味口水雞、馬拉盞芥蘭炒豬頸肉（$88起）。

原味粵饌中的蒜香牛仔骨拼北菇扒豆苗（$168）。（相片：帝景酒店提供）

若想一次過品嘗多款小菜，亦可選購原味粵饌一共6款的中菜拼盤系列，如蒜香牛仔骨拼北菇扒豆苗、柱侯蘿蔔牛筋腩拼馬拉盞蘭度炒鮮魷（128元起）等，非常豐富。

德國燒豬手（$168）。（相片：帝景酒店提供）

西式美食方面，帝景軒亦準備德國燒豬手、印尼炒飯至海南雞飯（$88）等8款異國滋味。

一品盆菜（8位用$1,838起 ）。（相片：帝景酒店提供）

重慶麻辣雞煲（8位用$638起）。（相片：帝景酒店提供）

如果想食得更豐富，可選擇包羅萬有的一品盆菜（8位用$1,838起 ）及雞煲（8位用$638起），如滋補花膠鮮雞煲、砵酒爽蠔鮮雞煲、重慶麻辣雞煲等，惹味香口，是佐飯之選！

班蘭海綿蛋糕（$48半磅）。（相片：帝景酒店提供）

飯後甜品方面，可選鬆軟淡香班蘭海綿蛋糕（$48半磅），或是濃香幼滑冧酒朱古力蛋糕（$180一磅）。

外賣及外送詳情：

1.須於取貨日期 / 時間預早1小時或之前預訂 (一品盆菜及惹味雞煲及蛋糕須於取貨日期 / 時間預早3個工作天或之前預訂) 

2.自取外賣時段：每日12nn - 9:30pm

3.訂購滿1,000元或以上可享免費送遞服務（只適用於帝景酒店10公里駕駛範圍內之指定單一地址）。如訂單未滿1,000元，只供外賣自取

帝景軒

地址：香港荃灣汀九青山公路353號2樓帝景軒

查詢：3716 2898 / banquet@royalview.com.hk

記者：陸明敏

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