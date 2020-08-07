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【無品租霸】一家四口租霸奉旨拖租　業主收樓驚見地板撬爛一屋垃圾︰有小朋友都咁污糟

親子 11:13 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

一名業主遇到一家四口租霸長期拖租，收樓驚見單位地板遭撬爛，而且一屋垃圾。

業主一旦遇上租霸，想趕走他們絕對不容易。近日本港一名業主於社交媒體分享，遇到一家四口租霸長期拖租，她最終經執達吏收樓，驚見單位的地板遭撬爛，而且一屋垃圾包括發霉外賣食物，令她要將租霸惡行公開，以免再有業主遭殃。

業主︰間屋烏煙瘴氣

該名業主於本周三（5日）在facebook群組「香港租霸黑名單」發帖，表示「終於趕走租霸，收返間屋」，不過她指租霸︰

留低一大堆垃圾，整爛晒地板、畫花牆身、整爛廁所門。扣埋按金，仍然損失一個半月租金及兩期電費。

地板被撬爛。（相片來源︰「香港租霸黑名單」fb）

她公開租霸姓名，稱他們一家四口租屋，據知現時租住深水埗一單位，更呼籲各位業主小心，慎防遇到這位租霸。

帖文發出後，引來不少網民留言。業主回應時，表示租霸「一開始就想白住我間屋，租俾佢第一個月就遲交租，要不停追租」，大呻「俾個租霸搞到間屋烏煙瘴氣」，更指︰

仲要有一對小朋友都可以搞到間屋咁污糟。

廚房滿地垃圾，非常污糟。（相片來源︰「香港租霸黑名單」fb）

請執達吏上門收樓

她續指，當初見對這對租客夫妻帶住一對子女才租給他們，沒想到原來他們是「職業租霸」，並指對方大話連篇，沒返工只霸住單位，既不交租又不肯搬走。鄰居向她透露，租霸任由小朋友半夜三、四點仍未睡，嘈到樓下住戶。

牆身畫花，廁所門爛。（相片來源︰「香港租霸黑名單」fb）

租霸欠租10日時，業主已開始向土地審裁處申請收回單位，但花了近3個月，終於請執達吏上門收樓，才成功把他們趕走，她形容「呢幾個月真係好痛苦」。

有網民形容單位是「凶案現場」，也有留言「有心破壞先會咁」、「其實咁污糟自己都住唔到」、「這相貌+年齡+家庭成員組合=高風險」。另有網民建議業主趁機全屋裝修，執好廚櫃、地板，可以租出好價錢。

冷氣機隔塵網積滿厚塵。（相片來源︰「香港租霸黑名單」fb）

其中有網民驚覺，原來這名租霸也曾向他了解租屋詳情，他慶幸「好在當時無租俾佢」。

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責任編輯︰王俊賢

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