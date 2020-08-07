【免費檢測】慈雲山慈愛苑居民獲派咽拭子採樣套裝　居民憂步驟複雜易出錯【附範圍名單】

▲ 工作人員於慈雲山慈愛苑5幢大廈派發咽喉拭子採樣套裝。（程志遠攝）

民政事務總署今日（7日）起將新冠肺炎病毒病社區檢測計劃的服務範圍擴大，包括黃大仙區慈愛苑，職員早上開始向居民派發採樣套裝。

【新冠肺炎】 政府擴大社區檢測範圍至觀塘屯門油尖旺區 涵蓋8.6萬市民【附範圍名單】

今早8時起，民政總署與東華三院人員今早到慈愛苑愛賢閣、愛寧閣、愛仁閣、愛慧閣和愛勤閣派發咽拭子採樣套裝和登記表格，並預計於明日（8日）收回樣本進行測試。

▲ （程志遠攝）

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今次派發的採樣套裝是以咽拭子採樣，而非深喉唾液樣本瓶，部分市民排列領取。在場的職員亦有教導市民採樣的方法，另各大廈地下大堂亦有電腦教導市民取樣本的步驟及注意事項等。

【免費檢測】政府今起改派咽拭子自行採樣 許樹昌：易引起不適影響樣本質素

▲ 職員向市民講解抽取樣本的方法。（程志遠攝）

▲ 另各大廈地下大堂亦有電腦教導市民取樣本的方法。（程志遠攝）

▲ 職員向每戶派發一盒口罩。（程志遠攝）

根據程式，市民需要先取出裝有保存液的試管，並貼上條碼，清潔雙手後，嘴巴張大發出「啊」音，後用塑膠桿拭子擦拭在咽喉壁上下左右3至5次，將拭子頭浸入含有採樣液的試管中，折斷拭子尾部手柄，就可以完成取樣。

不過有居民表示難以操作，又指「自已未必看得清楚」，擔心檢測結果不準確，亦有居民表示不少住戶是長者，要求他們完成有關步驟，或會有困難，希望當局可以派發「深喉唾液樣本」。

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除黃大仙區慈愛苑外，新冠肺炎病毒病社區檢測計劃的服務範圍亦會擴大至觀塘﹑屯門及油尖旺區，共涵蓋46座樓宇，約8.6萬名居民。

擴大的檢察範圍名單：

黃大仙區慈愛苑

觀塘區彩福邨、坪石邨、啟業邨、彩霞邨

屯門區山景邨、蝴蝶邨

油尖旺區創德樓、中原樓

上一輪「慈雲山檢測計劃」涵蓋慈雲山及牛池灣共22座樓宇，已於前日（5日）收取樣本，目前大部份樣本已完成檢測，至今發現14宗陽性個案，已將樣本送往衞生署公共衞生檢測中心覆檢。民政總署指，上輪計劃派出約34,000個樣本瓶，收回逾2.9萬個作檢測，約85%人準時交回樣本瓶，參與檢測住戶人數佔計劃總人數近8成，至今共有14個個案獲確定為陽性。

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記者：郭詩詩