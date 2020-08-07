【酒店外賣】沙田凱悅推甜品外賣速遞　網上訂蘋果批蜂蜜蛋糕享75折【內附連結】

▲ 現於網上訂購沙田凱悅酒店Patisserie餅店甜品可享75折優惠。

近日不少酒店都推出外賣服務，甜品控有好消息了，沙田凱悅酒店的Patisserie餅店推出蛋糕及甜品外賣，現於網上訂購更可享75折優惠，不方便自取更可選擇速遞上門，想食沙田凱悅酒店馳名的蘋果批和蜂蜜蛋糕？隨時隨地都可以了。

▲ 沙田蜂蜜蛋糕（折後價$108.8）（官方圖片）

沙田凱悅酒店的Patisserie餅店推出外賣服務，餅店的18款甜品均可外賣回家，特別推介蘋果批和蜂蜜蛋糕，這兩款甜品向來是酒店的皇牌，遠近馳名。

▲ 沙田蘋果批（折後價$202.5）（官方圖片）

11年前酒店開業，甜品廚房主廚賴耀輝師傅於遠足時巧遇永和蜜蜂場生產的本地天然蜂蜜，嘗試以之炮製「沙田蘋果批」及「沙田蜂蜜蛋糕」，自此便成了餅店招牌美點。

▲ 玫瑰荔枝乳酪慕絲蛋糕（折後價$232.5）（官方圖片）

除此之外，餅店推出的8月限定「玫瑰荔枝乳酪慕絲蛋糕」，由鬆軟海綿蛋糕、玫瑰意式奶凍、荔枝及乳酪慕絲和新鮮的荔枝果肉組成，入口散發陣陣幽香，此蛋糕部份收益將撥捐香港遺傳性乳癌家族資料庫。

▲ 鮮雜果忌廉蛋糕（折後價$232.5）（官方圖片）

現於網上訂購更可享75折優惠，更可在蛋糕寫上祝頌語。顧客可選擇自取或速遞上門，外賣速遞需收取額外費用，大家可致電3723 7988或電郵至hongkong.shatin@hyatt.com詢問送貨安排。

記者︰陳日言