【暑期活動】免費Online Science Camp加推家長課　名師主講「學前STEAM教育」網上研討會【內附連結】

小朋友留家抗疫也要愉快學習，Donut Kids Club推出的限時免費網上暑期課程「Online Science Camp」，一系列影片於暑假期間（即日至8月21日）免費供市民觀看，當中涵蓋8大科學主題，更有動畫及小實驗等，激發小朋友對科學的興趣。

現參與「Online Science Camp」遊戲及挑戰，更有機會免費獲邀出席由國際級外籍名師Lauren Bunker主講的「學前STEAM教育」網上研討會！

▲ 8大科學主題涵蓋神秘的太空、不同天氣現象、探索發電原理的能源等。

Lauren Bunker曾於多個國家任教，一直致力為推廣及融合STEAM教育。是次「學前STEAM教育」網上研討會主要與家長探討小朋友升小前該如何裝備其STEAM知識及相關能力，內容包括講解STEAM知識對小朋友全人發展的重要性；探討家長於STEAM教育上的角色，指導家長應如何在家發掘不同實驗素材，透過「動手做」的方式在家輕易實踐STEAM理念；同時鼓勵家長透過與小朋友在家親子共做STEAM實驗的方式，讓小朋友體驗科學及工程的奧妙，一同探索未知而有趣的STEAM世界，對升小後的學習定必更事半功倍！

▲ Lauren Bunker曾於維多利亞教育機構及多個國家任教。(Donut Kids Club提供)

是次「學前STEAM教育」網上研討會將於8月29日播放，小朋友更有機會參加Donut Kids Club稍後舉辦的好學生交流會，認識更多同學仔，擴闊社交圈子，又可與更多名師交流。詳情可留意Donut & Ah Meow Facebook專頁及YouTube頻道！

記者：陳絲韻