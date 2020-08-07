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【食用安全】英國6歲女童進食內藏口罩麥樂雞鯁喉　麥當勞致歉：該批問題產品全面下架

食用安全 10:54 2020/08/07

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英國6歲女童進食內藏口罩麥樂雞鯁喉。

新冠肺炎疫情持續，口罩成為必須品，惟英國一名6歲女童，近日進食麥樂雞時，竟鯁喉幾乎窒息險喪命，其母見狀，立即幫她扣喉及取出異物，之後發現麥樂雞竟內藏口罩。麥當勞官方及後致歉，並稱已將該批問題產品全面下架。

BBC等外媒報道，事發於周二（4日），居於英國東南部漢普郡的女子Laura Arber，在當地一間麥當勞購買一盒20件麥樂雞回家與孩子分享，其6歲女兒Maddie進食後突然鯁喉。

媽媽Laura Arber見狀，嚇得立即幫女兒扣喉，設法從口裡取出麥樂雞，驚見麥樂雞有口罩碎片。之後她檢查該盒其他麥樂雞，竟發現其中一塊亦内藏口罩碎片。

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Laura Arber隨即到涉事的麥當勞分店投訴，但經理稱，麥樂雞並非餐廳生產。

事件曝光後，麥當勞公司發言人隨後表示，收到消息後已將這批問題產品全面落架，強調食物安全對公司來說是最重要的，並向生產商調查事件起因。並對受影響的客戶致歉。

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責任編輯：羅嘉欣
 

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