【口罩供應】BFE逾99%+PFE逾95%　Sanrio正版授權獨立包裝口罩$78起30個【附購買連結】

▲ Sanrio正版授權獨立包裝成人口罩登場。

新冠肺炎疫情未息，市民仍需配戴口罩。Facebook網店靚太全球掃及東興大藥房網上發售一批Sanrio獨立包裝夢幻印花成人三層口罩，每盒售價分別為$78／30個起及$95／30個。

靚太全球掃昨天（6日）於Facebook開售Sanrio獨立包裝的成人口罩，而東興大藥房昨晚（6日）在Facebook宣布今日（7日）在網上發售Sanrio獨立包裝的成人口罩，款式包括Kuromi、cinnamoroll、Little Twin Star。

口罩規格如下：

香港正版授權（每盒均貼上防偽標簽）

產地：中國

保存期限：約3年

三個卡通款式選擇（Kuromi、cinnamoroll、Little Twin Star）

口罩尺寸約17.5cmX9.5cm

BFE逾99%

PFE逾95%

鼻位有鋼綫調節

良好透氣功能，高透氣性物料

通過Nelson實驗室安全檢驗

Oeko-Tex Class 1 Standard 100 紡織材料環保無毒親膚認證

無熒光劑檢驗

印花使用油墨驗證不含螢光劑

完善廠房品質保證（歐盟ISO認證、出囗加拿大驗證、10萬級潔淨車間）

價錢及購買方法：

靚太全球掃：

口罩特價最平$78/盒（低至 $2.6/片），只此一團限量快閃，預計 9月30號到港，到貨後需大約 5-7 個工作天處理包貨寄件或可於葵芳門市免費自取。大家在帖子留言可索取「送禮優惠碼」，選購後用Payme直接付款。

口罩特價一盒$92；訂購三盒或以上，每盒$88；訂購六盒或以上，每盒低至$78；混合訂購4盒或以上即包免費送到全港逾56個自提點自取，再送你台灣製消毒搓手液一支 (價值約$30)。

購買連結請【按此】

東興大藥房：

口罩$95／盒，10月到貨，今天（7日）門市接受訂購，上午11時接受網上訂購。

購買連結請【按此】

門市地址：筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖

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責任編緝：陳珈希