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【鼠患為禍】青衣街市關門後老鼠橫行　網民憂老鼠四圍傳播病毒：好驚下個到青衣街市爆

食用安全 11:29 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

青衣街市關門後老鼠橫行。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，紅磡街市及土瓜灣街市接連錄得確診個案，令人憂慮街市的感染風險。港大微生物學系講座袁國勇教授於曾指街市老鼠有機會將病毒帶到四周後，有網民直擊街市關門後的情況，結果發現老鼠橫行，猶如「開Party」。

多隻老鼠「覓食」。（影片截圖）

網民於Facebook群組發了3條影片分享青衣街市關門後情況，3段影片均可見有多隻老鼠在門口隨意亂跳，又跳上檔主的發泡膠箱，至少有5隻老鼠在「覓食」。

不少網民見到影片後均指核突又恐怖，「有啲好似大隻過貓」、「嘩！ 好食好住！肥到呢」、「好驚下個到青衣街市爆！！」。

袁國勇於8月4日曾到爆疫的2個街市視察，提到老鼠可以四圍傳播病毒，或會增加爆疫風險：

有可能是貓是被人類的病毒傳染後捉老鼠，再由老鼠將病毒帶到四周。最大機會是有患者進入街市，病人的糞便或口水傳播，但究竟如何傳播，是因為口水或者老鼠，這個就未知道。

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責任編輯：羅嘉欣

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