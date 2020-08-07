【再見毛孩】田蕊妮愛貓離世難捨別離 　悲痛長文悼念：我想一直抱住你

▲ 田蕊妮養了Momo多年。（取自IG）

田蕊妮一向是貓奴，多年前飼養了一隻金吉拉貓Momo，視如自己孩子，日前阿田愛貓年邁離世，阿田昨晚發表長文，難捨Momo離開自己。

田蕊妮2013年共同飼養金吉拉貓Momo，展開貓奴之路，阿田經常在社交平台分享與愛貓的合照。

昨晚阿田發布黑白照片，悼念Momo離開，難忍別離傷感。

▲ 阿田貼出黑白相告別愛貓。（取自IG）

阿田寫道：「媽媽還記得妳學懂走路的那一刻，當妳知道自己能跳時，妳總是有意無意的跳過我們的腳來証明自己有多優秀！別人看到妳的照片總會說妳樣子很惡，但媽媽知道妳是一個很甜很嗲的女生，無論爸媽工作到多晚，儘管你是睡着了也會立即起來跑到門前迎接我們的歸來。」

阿田分享：「妳喜歡我們拍pat pat,與我們一起睡覺，陪著我們看電視，食飯，時常讓我忍不住要抱你入懷親吻你的嘴仔，當爸媽傷心失意時妳總是默默地陪伴在側！我親愛的momo，妳給予我們的愛是無法用言語形容的！」

她又以母親心情寫道：「媽媽也記不起這些年來對著妳説了多少次我愛妳！謝謝你曾經出現在我的生命裏，也慶幸今天晚上妳在我的懷裏離開！我想一直抱住妳，不想放開妳！但我知道我不可以！雖然十分傷痛但也要接受！真的不知道要多久才能習慣沒有妳的日子！願妳能往生淨土🙏🏻 Om mani padme hum」

