【新冠肺炎】中大醫學院指深喉唾液假陰性達31%　準確度遜於鼻咽拭子

▲ 中大醫學院研究團隊最新研究，深喉唾液樣本的病毒濃度最低，檢測結果假陰性比率高達31%。

新冠肺炎在本港爆發第3波疫情，不少市民會進行檢測。中大醫學院研究團隊最新研究，在深喉唾液、痰液、鼻咽和咽喉拭子三種檢測方式進行比對，發現深喉唾液樣本的病毒濃度最低，而檢測結果假陰性比率可推算為31%。研究報告已於國際期刊《The Journal of Infectious Diseases》上刊登。

據中大醫學院Facebook，中大醫學院檢驗了來自50名新冠肺炎患者的563個樣本，以評估深喉唾液測試的檢測效果。研究指出，與「痰液」及「鼻咽和咽喉拭子」相比，「深喉唾液」樣本的病毒濃度最低。在偵測病毒基因的核酸測試（RT-PCR）中，「深喉唾液」的陽性比率亦是最低。

研究亦發現，在早期（1-5天）、中期（6-10天）和後期（11-15天）採集的樣本，以及不同嚴重程度的患者中，深喉唾液樣本測試的表現都遜於其他檢測樣本測試。深喉唾液測試的假陰性率推算為約31％，對於沒有痰的患者，假陰性率更可能會高2至3倍。

負責有關研究的中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授表示，深喉唾液樣本的好處是市民可自行採集，減低醫護人員受感染風險。然而，敏感度並非最高。

他表示，利用這類樣本作測試時必須留意有可能出現假陰性結果，即使結果是陰性，市民仍須繼續保持警惕，盡量減低傳播病毒的風險：

在釐訂公共衞生策略時，也要考慮深喉唾液測試存在一定程度的假陰性，並在可行的情況下，考慮採用其他檢測效果更準確的測試。



民政事務總署今（7日）起將向慈雲山一帶居民派發咽拭子採樣套裝，以作病毒檢測，與以往收集深喉唾液樣本方法不同，TOPick綜合各醫院的簡介，分析兩種取樣做法，為大家拆解拆解鼻咽拭子及深喉檢測的分別，詳見【下一頁】。

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責任編輯：羅嘉欣