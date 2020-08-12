【湊得輕鬆啲】過於重視分數或傷親子感情 許定國校長：鼓勵勝過責罵

▲ 許定國校長認為，鼓勵與支持勝過責罵。

每個家長都望子成龍，不少家長更加相當注重分數及名次，可能會無形中增加孩子的壓力。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請了佛教黃焯菴小學許定國校長，從校長的角度分析父母對子女的期望要適切。

有些家長要求子女科科必須要有90分以上，或者達到某個名次。許校長表示，每個小朋友皆可以成才，小朋友在某次的測驗考試中表現較差，主要有幾個因素，包括答題時間分配不好、粗心大意或不熟悉題型等。

小朋友考第一及考第十，分數可能只是幾分之差！

許校長表示，有些家長見到測考試卷，見到分數未如理想，可能會流露出出失望的神情，責罵甚至懲罰小朋友，久而久之會導致小朋友喪失學習的動機及興趣，甚至會影響親子關係。

可能會導致小朋友有個錯覺，爸爸媽媽疼愛自己是與分數或成績掛?，若腦子裏存在這個想法，下次考試或測驗，可能會導致更加緊張影響表示，得不償失！

他建議家長與其失望，不如從改善子女的弱點入手，首先分析子女為何失分，然後再加以針對改善問題，

如果我們發現小朋友閱讀理解較差，家長可以考慮在暑假或停課期間，每天跟小朋友進行30分鐘的中英文親子共讀，令到小朋友在書海中掌握不同的知識即閱讀策略。如果對數學概念不掌握，可以趁暑假讓小朋友透過不同的題型，讓小朋友掌握不同的數學概念。

另外家長也要留意試前準備，培養小朋友有試前準備的習慣，但這個試前準備的習慣不是考試前的三、五或七日，而是鼓勵小朋友在每次老師教授新內容後復習，找出自己未掌握的地方，這還有好處就是避免小朋友在考試前一次過溫習過多的內容。



只要改善到弱點，小朋友肯定有進步的。

許校長最後更提醒家長，小朋友的人生還有很多次考試，也有好多挑戰，最緊要幫助小朋友建立正面的學習態度。

家長要記住，鼓勵與支持，勝過責罵與懲罰！

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記者：鄺嫻