【發霉廁紙】市民HKTVMALL買健力氏廁紙現黑色霉點 港媽: 廁紙發晒霉好恐怖

▲ 市民HKTVMALL買健力氏廁房紙現黑色霉點 ，港媽指廁紙發晒霉好恐怖。

新冠肺炎肆虐，不少人都減少到人多擠迫的街市及超市入貨，改為網上購買日常用品。有網民日前到HKTVMALL購買日常用品，包括廁房廁紙。豈料收貨時，發現所購買的健力氏廁紙質素極差，紙質皺巴巴的，懷疑是近期下雨，賣家弄濕了廁紙，但並沒有為意，廁紙風乾後再出售，惟廁紙已經出現霉點，根本沒可能使用，要求HKTVMALL退貨。

▲ 廁紙質素極差，並佈有霉點。(讀者提供)

港媽徐小姐上周到HKTVMALL購買家用品，包括兩包合共8卷的健力氏廚房紙，售價51元。直至昨晚送貨，但她拆開時，發現廁紙紙質有問題，廁紙明顯弄濕再風乾，廁紙上更佈有黑色霉點，根本無法使用。

她指，自己是到HKTVMALL的健力氏官網購買，想不到如此質素的廁紙都可以出貨，質疑貨品並沒有QC便出貨予客人。

於是她瀏覽其他用戶的評價，發現購得有問題的廚房紙並不只有自己。有其他用戶指，目前全城抗炎，發霉的廁紙不敢使用，要求退款。

▲ 有市民亦購買到有問題廁紙，HKTVMALL表示會退款。

HKTVMALL回覆有問題的用戶時表示，已處理客戶的退換貨品申請，並有專人跟進，並安排了退款。

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責任編輯：羅嘉欣