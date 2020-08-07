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【豪宅曝光】王祖藍拍真人騷放閃千呎愛巢　全屋掛滿李亞男相盡展愛妻本色

娛樂 12:42 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

王祖藍與李亞男千呎住家曝光。

近年常以「夫妻檔」進軍內地綜藝的王祖藍與李亞男，近日演出綜藝節目《做家務的男人》第二季時，其中一集祖藍跟阿男現身千呎住家，二人愛巢中的飯廳，更掛有一張王祖藍與李亞男的合照作為裝潢，認真甜蜜。

王祖藍與李亞男近年常以「夫妻檔」出場。（《做家務的男人》第二季截圖）

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王祖藍住家曝光

由於節目以王祖藍與李亞男的日常生活為主，節目中王祖藍的家以白色為主調，設計以簡約、優雅為主。客廳放置L型梳化和超大電視，中間預留不少空間作為女兒Gabrielle的遊戲區。

王祖藍的客廳。（《做家務的男人》第二季截圖）

近露台的位置還有盆栽區，牆上和工業風置物架上放有不少生活照片，當中有不少女兒Gabrielle的可愛照片。

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巨型合照相當搶眼。（《做家務的男人》第二季截圖）

客廳的主牆更印有王祖藍與李亞男在藍天白雲的海邊親吻照片。

王祖藍一家三口的照片。（《做家務的男人》第二季截圖）

超大廚房煮愛妻大餐

另一看點便是王祖藍的寬敞廚房，容納至少3人一起煮飯都空間有餘。

節目除了呈現王祖藍為家人下廚外，還有在清理廚房時，他發現放刀的地方充滿霉菌，正當李亞男上前準備清洗時，王祖藍非常著緊，不希望太太皮膚碰到黴菌，盡展自己愛妻一面。

王祖藍親自下廚。（《做家務的男人》第二季截圖）

至於祖藍的房間，布置以間約為主，房間掛了幾幅牆畫，及掛有大電視，亦可見有電子琴，相信可讓二人彈奏給女兒聽。

祖藍的房間設計簡約。（影片截圖）

近年在內地發展順利的王祖藍，身家豐厚，2017年曾斥資1億6千萬購入三個大埔逸瓏灣豪宅單位，並分別別寫上太太李亞男及妹妹名義，相當照顧妻子跟家人。

至於節目中出現的單位，是否逸瓏灣的內貌，還是祖藍在內地的物業，TOPick曾向祖藍公司求証，暫未獲回覆。不過節目中的住所，相信展現了王祖藍理想中的裝潢，一切以太太和女兒為主。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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