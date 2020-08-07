【免費檢測】政府今起改派咽拭子自行採樣　許樹昌：易引起不適影響樣本質素

▲ 許樹昌指出，咽拭子方法是需在喉嚨和鼻咽位置用捧輕掃，過程容易引起不適。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續爆發，民政總署今（7日）起將向慈雲山一帶居民派發咽拭子採樣套裝，以作病毒檢測，與以往收集深喉唾液樣本方法不同。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，咽拭子方法是需在喉嚨和鼻咽位置用捧輕掃，過程容易引起不適，令人想打噴嚏和作嘔等，最理想是有佩戴N95的醫護人員協助下進行，否則樣本質素或欠佳。

許樹昌今早（7日）在接受電台節目表示，不清楚政府會改用咽拭子方法採樣，相信是方便外援化驗團隊工作。他又提到，長者未必懂用咽拭子方法，相反地較善於用深喉唾液方式留樣本。他說兩種方式如果採集方法正確，樣本價值和準確度相若。

他表示，若政府其後使用混合檢驗，使用咽拭子樣本確會較穩定，但仍然是由市民自行留樣本，難以確保樣本質素。他舉例早前有確診個案在香港完成檢測呈陰性結果，但返回內地變成陽性結果，確診為無徵狀感染者，相信與樣本質素有關。

許樹昌又讚揚政府為住在中介宿舍的外傭免費檢測反應非常快，認為措施亦是應該做的，擔心宿舍環境擠迫，要共用洗手間和空氣不流通，可以引起疫情爆發，又建議僱主亦可自行安排外傭做檢測。

本港疫情多日來保持在雙位數水平，許樹昌認為，源頭不明個案仍偏高，反映現時防疫措施局部有效，建議當局應加快檢測量和速度，盡快找出隱形病人，又希望私人企業響應呼籲，盡量安排員工在家工作。

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記者：陳子謙