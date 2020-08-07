【黎巴嫩爆炸】港口工人被炸飛下落不明　海上漂浮逾30小時奇蹟獲救

▲ 黎巴嫩爆炸男子被炸飛失蹤，海上漂浮逾30小時奇蹟獲救。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口區域當地時間周二（4日）傍晚，發生了兩次大爆炸，至少釀成135人死亡、5000人受傷。一名港口工人被炸飛後失蹤，相隔一日才被發現在海上，據悉他已經漂浮了超過30小時，獲救時雖然滿身鮮血，但仍有生命跡象。

漂浮30小時終獲救

綜合外媒報道，獲救的男子扎希德（Ameen Zahid）是貝魯特港的工人，當日發生爆炸後就下落不明，他的照片被上載至社交媒體並列在失蹤人口名單中。直至相隔30小時後，救援人員在海上找到了扎希德，從照片可見，被救上船的他滿身鮮血，並陷入昏迷狀態。

有報道指，扎希德其後被送到拉菲克哈里里大學醫院（Rafic Hariri University Hospital）接受治療，惟尚未知最新情況。不過，他的家屬周四接受訪問時表示，只知道扎希德在生，但不清楚他在哪間醫院接受治療。

爆炸起因仍有待調查

貝魯特爆炸事件發生後，黎巴嫩總理迪亞卜（Hassan Diab）確認，港區倉庫內存放著2,750噸可用於肥料及工業炸藥的硝酸銨（Ammonium nitrate）。據當地電視台報道，進行防盜燒銲的工程時引發爆炸，而安全總局局長伊布拉欣（Abbas Ibrahim）則指，事件可能是放置在倉庫的爆炸物造成。爆炸起因仍有待進一步調查。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅家欣