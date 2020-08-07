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【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】

娛樂 13:32 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳嘉慧在《迷網》中有亮眼的演出。

TVB劇《迷網》中，演孖8姐的馬海倫經常為兒子司徒Sir（楊明飾）撮合姻緣，演幼稚園老師嘉碧（陳嘉慧飾）便是其中一位。不過，嘉碧在昨晚（8月6日）《迷網》露出真面目，原來她是偷搭人夫牛生（秦啟維）的拜金綠茶婊。而且，她更與牛生合謀騙街坊錢。

在下周一（8月10日）《迷網》劇情講嘉碧於湛叔（姜大衞飾）在鳴春堂應診時要他簽下支票，然後匆匆離開……

之後司徒Sir竟然率領網罪科伙記往聯會，指湛叔涉及網上購物詐騙案，須協助調查。而湛叔從警署返回鳴春堂，大批未能取得大戲票的苦主抗議，向他追討損失。

孖8姐、湛叔向牛生追問嘉碧的去向，牛太直指牛生與碧的關係非比尋常……

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陳嘉慧在《迷網》中首次演戲分較重的角色。（電視截圖）

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演《解決師》開始受注意

陳嘉慧在《迷網》表現出天使與魔鬼的形象，演出受到網民稱讚。

其實現年24歲的陳嘉慧畢業於2017年的TVB藝員訓練班，2018年才正式入行。她曾在不同《愛•回家之開心速遞》多次客串演出，不過都是演不同角色，非常劇集常駐演員。

直到去年劇集《解決師》內，她飾演學生「陳佩慧」，與一眾美少女郭思及林映蔚等人合作，開始為觀眾認識。到今次《迷網》演嘉碧，她終於首次演較有發揮的角色。

幼稚園老師嘉碧外表清純，實質卻是綠茶婊，內外對比強烈，而且又與不少前輩及主角都有對手戲，故演出受到網民討論。

陳嘉慧在《迷網》中原來搶人老公。（電視截圖）

拍劇以外，陳嘉慧今年開始做兒童節目《Think Big天地》的主持。

另外亦有參與不同綜藝節目的拍攝，如《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等。

陳嘉慧去年在《解決師》中演唐詩詠的學生。（Instagram圖片）

陳嘉慧外表甜美，有份主持兒童節目。（Instagram圖片）

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曾到日本留學

原來，陳嘉慧早於12歲時已到日本讀書，大學畢業於日本櫻美林大學，故此能講流利日語。不過，她沒有決定留日發展，選擇身回港發展。

而她曾在日本生活亦為她的事業帶來優勢，獲安排一些要到日本拍攝的旅遊節目及用日文溝通的主持工作，連導演用日文講對白時都會問她見，非常犀利！

陳嘉慧曾到日本留學，打扮都走日系少女風。（Instagram圖片）

陳嘉慧平時在社交平台都會分享不同靚相，打扮都偏向日系少女風，青春可愛，難怪會成為網民的新寵！

撰文 : TOPick 柴犬出動

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