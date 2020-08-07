醫管局HA Go App「預約普通科門診」服務　今起涵蓋九龍城、油尖旺及黃大仙區普通科門診

▲ 「預約普通科門診」手機程式功能推展至九龍城、油尖旺及黃大仙區的普通科門診診所。（資料圖片）

醫院管理局早前開展「預約普通科門診」手機程式功能先導計劃，並於上月起正式分階段推展「預約普通科門診」手機程式功能。醫管局今日（7日）宣布，有關功能在香港島各診所順利推行後，由今日起，市民可使用手機程式預約位於九龍城、油尖旺及黃大仙區的普通科門診診所。

HA Go App「預約普通科門診」服務明起正式分階段推展 首涵蓋港島及部分離島區普通科門診

醫管局會繼續分階段推展有關功能，期望於9月底前涵蓋所有普通科門診診所。

醫管局手機程式「HA Go」開展新功能 助市民預約普通科門診



診所職員會協助有需要的病人啟動「HA Go」帳戶，而普通科門診電話預約系統會如常提供預約服務。有關普通科門診服務預約途徑的詳情和其他相關資料，包括「預約普通科門診」手機程式功能暫擬推展時間表，請瀏覽醫管局普通科門診網頁查閱相關資訊。

下載醫管局「HA Go」App用家不足一半人啟用 當局研推預約普通科門診服務

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記者：郭詩詩