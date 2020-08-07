【港姐2020】是非港姐賴琦媛再爆負評　車廂抽煙拋煙蒂出街或遭TVB勸喻

▲ 候選港姐賴琦媛再爆負評，被影到車廂抽煙掉煙蒂出街。

每年香港小姐舉行期間，定會有不少知情人士爆出候選佳麗的黑歷史。當中有「串嘴佳麗」之稱的賴琦媛（Ivy）繼先後被指拜金、整容、虛報學歷，近日更f有負面新聞，Ivy被傳媒影到在車廂內手勢純熟地抽煙，更隨意把煙蒂拋到窗外，似乎公德心欠奉。

候選港姐賴琦首輪面試曝光後，網上已開始有各種爆料聲音，如她在網上直播時豪言Benz非名車等等，因而被封為「串嘴港姐」，不過Ivy最後竟順利入圍，成為16位候選佳麗之一。

▲ 看似清純但是非多籮籮。（經濟日報圖片）

跟丁子朗拍節目被批評

日前賴琦媛回到TVB電視城，進行直播節目《我和港姐有個約會》，席間獲安排與丁子朗撐檯腳，不過被網民指她全程不停向對方放電，又教丁子朗如何追女仔，被網民留言「姣精」出面。

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▲ 節目中被指不停向丁子朗放生電。（影片截圖）

結束工作後，有傳媒影到賴琦得到一名中年男子駕著名車接載離開。在車程中，賴琦媛似突然煙癮起，在車廂內抽煙，期間把伸到車外，任由煙灰散落。

▲ Ivy鏡頭前表現活潑。（影片截圖）

被指抽煙手勢純熟的她，抽完後更隨意把煙蒂掉落街頭，無懼亂拋垃圾被罰款1,500港幣的風險，公德心亦欠奉。

▲ 賴琦媛被網民質疑曾整容。（取自IG）

事後傳媒向港姐監製查詢，對方得悉事情後表示會先向賴琦媛了解，如事件實會作出勸喻，並指大會已對進入初選的佳麗表示要注意言行。

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▲ 賴琦媛IG照片「味精」甚濃。（instagram圖片）

賴琦媛參選後負面新聞多多，曾有網民翻出她學生時期照片，見她當年的容貌與現今的V面、大眼差距甚遠，有整容之嫌。又有人爆出她拜金、望釣金龜婿，她早前亦承認自己有富二代男友。另指其香港大學學歷造假，負面新聞不斷。

▲ 熱愛戶外運動的Ivy，在社交平台不乏騷身材照。（取自IG）

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