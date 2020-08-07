  • 33°C
香港時間 : 2020807日 (週五) 16:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港姐2020】是非港姐賴琦媛再爆負評　車廂抽煙拋煙蒂出街或遭TVB勸喻

娛樂 12:12 2020/08/07

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

候選港姐賴琦媛再爆負評，被影到車廂抽煙掉煙蒂出街。

每年香港小姐舉行期間，定會有不少知情人士爆出候選佳麗的黑歷史。當中有「串嘴佳麗」之稱的賴琦媛（Ivy）繼先後被指拜金、整容、虛報學歷，近日更f有負面新聞，Ivy被傳媒影到在車廂內手勢純熟地抽煙，更隨意把煙蒂拋到窗外，似乎公德心欠奉。

候選港姐賴琦首輪面試曝光後，網上已開始有各種爆料聲音，如她在網上直播時豪言Benz非名車等等，因而被封為「串嘴港姐」，不過Ivy最後竟順利入圍，成為16位候選佳麗之一。

看似清純但是非多籮籮。（經濟日報圖片）

跟丁子朗拍節目被批評

日前賴琦媛回到TVB電視城，進行直播節目《我和港姐有個約會》，席間獲安排與丁子朗撐檯腳，不過被網民指她全程不停向對方放電，又教丁子朗如何追女仔，被網民留言「姣精」出面。

【港姐2020】大熱空姐廖慧儀傳被機師追求 港大建築系賴琦媛：Benz都係名車？

節目中被指不停向丁子朗放生電。（影片截圖）

結束工作後，有傳媒影到賴琦得到一名中年男子駕著名車接載離開。在車程中，賴琦媛似突然煙癮起，在車廂內抽煙，期間把伸到車外，任由煙灰散落。

Ivy鏡頭前表現活潑。（影片截圖）

被指抽煙手勢純熟的她，抽完後更隨意把煙蒂掉落街頭，無懼亂拋垃圾被罰款1,500港幣的風險，公德心亦欠奉。

賴琦媛被網民質疑曾整容。（取自IG）

事後傳媒向港姐監製查詢，對方得悉事情後表示會先向賴琦媛了解，如事件實會作出勸喻，並指大會已對進入初選的佳麗表示要注意言行。

【港姐2020】候選港姐疑有裸照流出　麥淑螢稱被前男友勒索

賴琦媛IG照片「味精」甚濃。（instagram圖片）

賴琦媛參選後負面新聞多多，曾有網民翻出她學生時期照片，見她當年的容貌與現今的V面、大眼差距甚遠，有整容之嫌。又有人爆出她拜金、望釣金龜婿，她早前亦承認自己有富二代男友。另指其香港大學學歷造假，負面新聞不斷。

熱愛戶外運動的Ivy，在社交平台不乏騷身材照。（取自IG）

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【港姐2020】蔡繼有孫女退選香港小姐　40億千金蔡頌思向支持者致歉：對不起
16:47 2020/07/11
【港姐2020】蔡繼有孫女退選香港小姐　40億千金蔡頌思向支持者致歉：對不起
【港姐2020】16名入圍佳麗名單公布　大熱廖慧儀+陳煦凝+ 羅雪妍水著合集【多圖】
11:41 2020/07/17
【港姐2020】16名入圍佳麗名單公布　大熱廖慧儀+陳煦凝+ 羅雪妍水著合集【多圖】
【DSE2020】港姐DSE成績大公開鄧卓殷4科「5**」入港大　馮盈盈：公開試只是人生一個章節
12:30 2020/07/22
【DSE2020】港姐DSE成績大公開鄧卓殷4科「5**」入港大　馮盈盈：公開試只是人生一個章節
香港小姐 娛樂人物職業 丁子朗 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【曾志偉喪妻】志偉跟太太分居兩地廿多年　朱錫珍長住加拿大仍掌握丈夫財政
10:12 2020/08/06
【曾志偉喪妻】志偉跟太太分居兩地廿多年　朱錫珍長住加拿大仍掌握丈夫財政
【呈分試】3成小學未完成小五呈分試 消息：教育局研減少1次呈分試　
07:00 2020/08/06
【呈分試】3成小學未完成小五呈分試 消息：教育局研減少1次呈分試　
【BNO】英國阻BNO「太空人」家長移民　居英港爸呻兩邊走辛酸︰兒子爆喊不想分開
14:48 2020/08/05
【BNO】英國阻BNO「太空人」家長移民　居英港爸呻兩邊走辛酸︰兒子爆喊不想分開