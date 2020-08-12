【TOPick診症室】皮膚科專科醫生陳厚毅拆解防曬迷思　濕疹人士及小朋友適合哪種防曬產品？

炎炎夏日，市面上如此多的防曬產品，應如何選擇? 小朋友及濕疹患者適合哪些防曬產品呢? 《TOPick診症室》邀請了皮膚科專科醫生陳厚毅一一解答。

陳厚毅醫生建議選用防曬系數SPF30及PA+的產品，已足夠應付日常生活，但須注意全方位塗抹及塗上若干厚度，他表示香港人使用具備防曬功效的BB霜或妝前底霜，普遍習慣塗上薄薄一層，厚度不足會減弱防曬功效，如果有BB霜或妝前底霜成分的防曬產品，就必須要卸妝。

陳厚毅解釋，針對長遠皮膚老化、出斑及皮膚癌等問題，需留意反映對紫外線A防禦能力的PA值；針對曬傷曬紅，應留意防禦紫外線B的SPF值。不過，陳提醒兩種防曬系數缺一不可，選購時應同時留意，才可達到全面防曬效果。至於小朋友及濕疹患者，可以考慮物理性防曬產品，詳情即看片:

紫外線A （UVA）：可導致皮膚出現老化皺紋、鬆弛和黑斑

PA ： 顯示產品阻擋紫外線A的能力。PA以加號為代表，加號愈多，防紫外線A的能力愈好。

PA+ 代表輕度防曬（有效時間 2-4 小時）

PA++ 代表中度防曬（有效時間 4-8 小時）

PA+++ 代表高度防曬（有效時間 8 小時以上）

目前最高防曬標準 PA++++，有效防護時間 16 小時。

紫外線B （UVB）：UVB則會曬傷皮膚，嚴重的更有機會引致皮膚癌

SPF：顯示產品阻擋紫外線B的能力，是國際常用的防曬指標。

不要以為SPF100會比SPF50具有雙倍威力，查實SPF100只不過比SPF50能抵擋多1%的UVB，而SPF50亦同樣比SPF30多擋1%的UVB，因此專家們建議一般日常用SPF30已夠；進行戶外活動則使用SPF50的防曬產品。

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採訪：伍瑋瑋

拍攝及剪輯：文子健