【第2號癌症殺手】男子愛吃肉每15分鐘放超級臭屁　大便時紅時黑 確診患大腸癌【附高風險食物】

▲ 一名男子經常吃肉，放屁愈來愈臭，大便顏色時紅時黑，確診患大腸癌。

愛吃肉不吃蔬菜，容易增加患大腸癌風險！台灣肝膽腸胃科醫生近日分享一宗病例，一名愛吃肉類的52歲男子，放屁愈來愈臭、愈來愈密，平均每15分鐘放屁一次，而且大便顏色時紅時黑。求醫後，男子被確診患上大腸癌。

台灣肝膽腸胃科醫生陳炳諴在當地電視節目《醫師好辣》中表示，該名52歲男子喜歡吃肉，尤其是燒烤類食物，故此本身屁味較臭，大便較濃味，但屬於可忍受的範圍。不過最近他在室外放屁，也被旁人發現。出席親人喜宴期間，他更因一直放屁，屁味很濃，致場面尷尬，被親人責罵，最終往醫院求醫。

陳醫生表示，男子身高約190cm，半年來體重下降，從110公斤（約243磅）跌至約100公斤（約220磅）。他大便顏色有時較紅，有時較黑，而且經常感到頭暈，抽血後證實為貧血。接受大腸鏡檢查後，醫生發現他大腸深段位置有一個腫瘤，在切片過程中也較易流血，腫瘤上面有一層白色腐生物質。

陳醫生解釋，吃肉人士糞便較臭，是因為被厭氧菌或黴菌分解。血、腫瘤本身有豐富蛋白質，故此，被分解後會產生濃烈的味道。男子接受手術及化療後，整體症狀有所改善。陳醫生提醒，愛吃肉人士，也需多吃蔬菜、水果，飲食要均衡。

大腸癌高危一族

大腸癌是本港第2號癌症殺手。據衛生署資料，以下不良生活習慣是患上大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

5類食物易增風險

飲食習慣方面，「Nutri Life」註冊營養師楊盈希（Hayley）早前接受TOPick訪問時指出，經常進食以下食物，會增加患上大腸癌的風險。

1. 臘腸

臘腸屬於加工醃製肉類，醃製過程中加入的硝酸鹽和亞硝酸鹽有機會在腸道轉化為亞硝基化合物，有機會致癌。每日每多吃50克加工肉類（如2至3片火腿或3條香腸或1片厚午餐肉），增加18%患大腸癌的風險。

一條臘腸含4茶匙油，屬高脂肪食物，過量進食會導致肥胖，增加患上大腸癌的風險。

2. 午餐肉

午餐肉同樣屬加工醃製肉類，有機會在體內產生致癌物質，1片約有3至4茶匙油，已達一日成人攝取上限的3分之1。

由於午餐肉較常在香港人的飲食中出現，建議不妨在快餐店或茶餐廳改叫煎蛋或肉絲雞絲等較低致癌風險食材。

3. 紅肉（包括：牛肉/豬肉/羊肉）

有研究發現吃紅肉多的人，明顯患大腸癌風險增加。目前研究方向推論高溫烹調（例如燒烤）紅肉所產生的致癌物質多環胺類和天然存在紅肉的物質例如其中的血紅素、亞硝基化合物，會在消化過程轉化為會損害腸壁細胞的物質，或會增加癌症出現機會。

適量紅肉（瘦肉部位）可為身體提供鐵質、鋅質和維他命B12，有助提升免疫力和保持神經系統健康，因此不用完全避免進食紅肉，建議一星期建議不多於500克。此外，可用其他蛋白質來源化替紅肉，例如魚類、家禽、蛋 、海鮮及豆腐。

4. 酒精

部份酒精飲品含有少量致癌物質－－乙醛，酒進入身體後會製造更多乙醛。

為減低酒精對健康造成的風險，建議女士每日飲用不多於1份酒精；男士每日不多於2份酒精。1份酒含14克酒精，即約一杯125毫升的小杯紅或白酒和1小罐300毫升啤酒，一星期至少有兩天不攝取酒精。

5. 含糖飲料

長期飲用高糖飲品，有機會引致過胖或肥胖。肥胖會增加患上大腸癌的風險。

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責任編輯：羅嘉欣