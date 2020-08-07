【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約87宗確診個案

▲ 消息指，本港今日新增大約87宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情未止，昨日是連續第4日確診病例回落至雙位數，錄95宗個案，本地感染佔91宗。消息指，本港今日新增約87宗確診個案。

港府今起將新冠肺炎病毒病社區檢測計劃的服務範圍擴大，包括黃大仙區慈愛苑，詳情即看：

【免費檢測】慈雲山慈愛苑居民獲派咽拭子採樣套裝 居民憂步驟複雜易出錯【附範圍名單】

因今日起改派咽拭子自行採樣，專家分析指過程容易引起不適，詳情即看：

【免費檢測】政府今起改派咽拭子自行採樣 許樹昌：易引起不適影響樣本質素

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩、陳正怡