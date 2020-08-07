涉街頭推跌女生非禮　精神分裂漢囚16個月

▲ 案件今於高等法院審判。（資料圖片）

患精神分裂症男子涉於深水埗街頭突然將1名中學女生推跌在地上，並企圖脫去女生裙內的短褲非禮，涉案男子其後被警員制服，早前承認非禮及襲警罪。今（7日）於高等法院被判監16個月，鑑於被告早前已還柙約16個月，扣減後將會獲釋。法官考慮到被告已有多個組織協助及監管，認為判感化令並不適合。

被告周天誠（41歲）早前承認1項非禮及1項襲警罪。

法官判刑時指，被告自2006年起患精神分裂症，其後曾一度入院及病情受控，惟被告自去年3月起沒有按時覆診及食藥，案發時被告明顯受到病情所影響，而被告於還柙期間已得到適當治療，因此參考過兩份精神科醫生報告後，並不打算判被告醫院令。辯方求情時亦提及被告已還柙16個月，希望法庭判處監禁，讓被告扣減還柙日數後可即時獲釋。

法官續指，早前擔心被告獲釋後未能獲適當監管，但感化報告顯示已有多個組織協助被告，包括香港善導會及新生精神康復會，而1年監禁已令被告明白後果，被告今後不敢不依時服藥，因此法官決定接納感化官建議，不判處被告感化令，判處被告監禁16個月，而被告犯案時身負緩刑令，但鑑於被告是受病情影響，法官不執行緩刑令；被告仍須還押，等待懲教人員計算日期後，方可獲釋。

案情指，被告於2019年4月1日傍晚約6時，於深水埗南昌街突然將1名身穿校服的中學女生推跌在地上，跪在她雙腿間揭起校裙及企圖脫去她的短褲，途人及女生的同學阻止，被告逃跑，後來被警員制服，期間被告使警員受傷。

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記者：王仁昌