捐血人數逐步回升　紅十字會料疫情持續呼籲市民繼續捐血

▲ 紅十字會指，現時血庫存量仍處於低水平，呼籲市民繼續捐血。（程志遠攝）

疫情下紅十字會血庫存量低，各類型的血存量只夠5至6日使用。雖然現時血庫存量已較早前只有3至4日多，日均捐血人數已回升至約千人，但紅十字會指，仍需市民持續捐血，以維持血庫穩定，呼籲市民捐血，重申過程安全。

紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指，在7月疫情最高峰時，日均捐血人數只有500人，最低只有一日200人。

及後血庫告急，紅十字會作出緊急捐血呼籲。李卓廣指，自從會方作出呼籲後，捐血人數持續上升，至過去一星期，周六和周日平均捐血人數為約1,000，平日捐血人數平均約800人，惟現時血庫存量仍處於低水平，呼籲市民繼續捐血。

李卓廣又表示，預期疫情是一場持久戰，加上現時缺少了學校作為血液來源，呼籲市民忍耐之餘要繼續捐血。

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記者：陳梓蔚