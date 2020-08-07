【海底光纜】政府擬准許香港寬頻網絡由小西灣至將軍澳工業邨鋪設海底光纜　工程料2021年年中完成

▲ 政府指工程預計可滿足本地數據中心營運商對高速和高容量光纖基礎設施持續增長的需求。 (資料圖片)

政府今日（7日）擬准許香港寬頻網絡有限公司由小西灣至將軍澳工業邨，鋪設兩條平行並各長約2.25公里、直徑約60毫米的海底光纜，此段海底光纜是「TKO Connect光纜系統」的一部分。受工程影響的前濱及海床範圍，已載於今日（7日）在憲報刊登的政府公告。

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「TKO Connect光纜系統」總長度約2.8公里，預計可滿足本地數據中心營運商對高速和高容量光纖基礎設施持續增長的需求，並支援香港成為區域數據中心樞紐。



擬議工程涉及在約1,120平方米的前濱及海床範圍內，使用一艘光纜敷設躉船，由小西灣離岸海床橫跨藍塘海峽至將軍澳工業邨，同時鋪放和埋置海底光纜於海床下約5米深處，受短暫干擾範圍闊度約為0.5米。擬議工程預計今年第四季展開，2021年年中完成。

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政府指上述公告連同有關圖則已張貼在工程地點附近，市民亦可經下列途徑查閱圖則：

-地政總署測繪處（香港北角渣華道333號北角政府合署23樓）（可於該處訂購圖則）；

-東區民政事務處東區民政諮詢中心（香港西灣河太安街29號東區法院大樓地下）；

-西貢民政事務處西貢民政諮詢中心（新界將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下）；以及

-地政總署網頁政府公告欄。

任何人士如認為他擁有在該前濱及海床或其上的權益、權利或地役權，可在上述日期起計兩個月內，即於10月7日或之前，向地政總署署長交付書面反對通知，地址為香港北角渣華道333號北角政府合署20樓。反對通知書須描述反對人的權益、權利或地役權，以及他聲稱他會受到影響的方式。

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記者：伍瑋瑋