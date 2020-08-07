【公主病女兒】媽媽怕女兒腳痛辛苦代上班　30歲「公主」不懂倒垃圾只懂讀書　

▲ 一名30歲的女兒有嚴重公主病，更嫌辛苦需媽媽代為上班工作。

愛你變成害你！媽媽過度溺愛孩子，會令他們難以融入社會。台灣一名30歲女子獲一家公司聘用後，同事發現她有嚴重「公主病」，連倒垃圾也不懂，辯稱「媽媽說我只要乖乖念書就好」；到返工第3日，媽媽更索性代女返工，理由是女兒腳痛，令同事感到震驚。

一名女網民昨日在facebook群組《爆怨公社》出帖文分享道，她是從事服務業，公司近日新聘請一名30歲女同事，返工第一日被安排與事主一起燒金銀紙，但她卻表示不懂得怎樣燒，並解釋「我媽媽說，我只要乖乖念書就好！」事主無奈下教她做法。

新同事︰媽媽叫我念書就好

第2日，事主與新同事一起到小倉庫倒垃圾，途中新同事竟說出「這個我不會……」事主聞言反問她是否從未做過家務，她承認從小起媽媽就不讓她做家務，「只要我乖乖念書就好！」

事主好奇追問，那為甚麼想出來工作？新同事的答案令人驚訝！

因為在家也沒甚麼事做，很無聊！

媽媽代工作 女兒休息玩手機

新同事的奇事一日比一日精彩。第3日，她竟然帶同媽媽返工，媽媽當眾表示女兒腳痛無法工作，故由她頂替工作，還聲稱「服務業該做甚麼我都知道！」之後開始掃地、拖地、擦玻璃，相當熟練；而女兒則獨自坐在員工休息室內玩手機。

返工5日嫌辛苦 媽媽代辭職

收工時間一到，母女即一同回家，媽媽還熱情地向同事們說再見。不過到了第五日，公司接到媽媽的電話，表示要幫女兒辭職，理由是「孩子不習慣服務業要常常站著。」最後連薪金也是媽媽代領。

網民斥︰慈母多敗兒

帖文一出引起網民熱議，直指「慈母多敗兒」、「不愧是公主」，不如直接聘請她的媽媽。

有人為她的未來人生感到擔憂，之前的30年都是白活，「基本上未來應該廢了吧」。大部人都批評媽媽過份溺愛女兒，令她無法自理生活。難度他日嫁人都要媽媽去奶奶家做事？萬一媽媽走了，她如何活下去？

一生都毀了，害她的還是最親的媽媽。

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責任編輯︰林綺玲