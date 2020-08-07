指前經理人違約追150萬候判　網紅Ming仔表示心情平淡

▲ 原告梁嘉銘Ming仔今到高等法院應訊。（經濟日報記者攝）

被稱為網絡紅人的YouTuber梁嘉銘Ming仔，於2017年5月入稟高等法院，指與藝人管理公司簽訂兩年經理人合約，惟卻遭通知終止合約及不獲支薪，遂追討未獲發薪金及損失逾150萬。案件今（7日）於高等法院開審，公司未有派代表或律師應訊，法官押後裁決。Ming仔離開法庭時表示心情平淡，是基於原則問題才展開訴訟。

原告人為梁嘉銘，洋名Tommy；答辯人為VIRAL DIGITAL STUDIO LIMITED。

案件今開審，原告人一方早前已將開案陳詞及其他文件呈交法庭，答辯一方仍沒有派代表或律師應訊，法官押後判決。

Ming仔離開法院時指，現時心情平淡，他指案件已經處理了一段長時間，一直沒有甚麼意外發生，指自己是基於原則問題才展開訴訟，認為需要「搞清楚」，又提到最近亦有受到疫情影響，主要在家中剪片。

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記者：王仁昌