【新冠肺炎】大埔墟街市有初步確診個案　提早於晚上7時關閉消毒清潔

▲ 紅磡街市先後有多名員工確診，亦需關閉消毒清潔。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續蔓延，多個街市先後有檔販員工確診，食環署今日(7日)指，因應有初步確診個案與大埔墟街市有關，大埔街市今日將提早1小時，於晚上7時關閉，以進行深層清潔消毒工作。

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署方稱，會為有關街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，並呼籲街巿的檔戶配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市整體的衞生情況；署方亦會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔，清潔消毒工作預計需時約4小時。

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發言人表示，署方會繼續密切留意各街市的情況，有需要時會於其他街巿進行深層清潔消毒工作，以保持環境衞生。

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責任編輯：陳正怡