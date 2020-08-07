【友情演出】沈殷怡任MV女角獻熒幕初吻　Anson Kong竟被彈未夠靚仔？

▲ 沈殷怡為Anson的MV擔任女主角。

Mirror成員江𤒹生（AK）即將推出第二首派台作品〈蝸牛〉，早前拍攝MV時，更特別找來《美女郊遊遊》主持沈殷怡（Shirley）任女主角。

《蝸牛》是以AK的自身愛情經歷作藍本，其中一段寫到AK曾送一位女生回家，在途中行經一段樓梯時見梯間有蝸牛，當時女生叫AK小心不要踩到蝸牛，想不到AK會對這句簡單的話留下深刻印象。

今次AK特別找來Shirley扮演其女朋友，畫面中會穿插著二人恩愛及Shirley孤單一人的畫面作對比，而AK這位後知後覺的男友，後悔得要流下男兒淚。

▲ MV中更有慶生場面，甜到爆。

至於找來Shirley參與演出，AK表示全靠友情搭夠，他說：「因為花姐說Budget有限，起初沒打算找女角，但後來覺得這首歌說男女關係比〈特登〉更加深入，花姐問我行內有甚麼人會跟我講心不講金，跟著我就想起Shirley，因為我們認識接近10年，由唱歌比賽識於微時，到我加入Mirror後在公司重遇很有緣，一直希望有機會合作。」

而Shirley更為了AK於MV中獻出熒幕初吻，她指雙方都想出來效果好，AK的紳士表現也教她安心地演下去，她說：「AK很gentleman，事先問可不可以錫臉，或者錫其他地方，大家都想MV好看，有最好的效果，即使演親密鏡頭有點尷尬都覺得不打緊，觀眾覺得好看就可以了。」

▲ 沈殷怡跟Anson有不少親密場口。

問到AK可會是其理想男友類型，Shirley笑說：「我鍾意白白淨淨高大哨牙，AK取笑我十幾年，哪會有人喜歡人哨牙，但這癖好至今都戒不到。又經常問覺得他靚不靚仔，以我標準，有些進步空間！」

除了Shirley，拍攝當日身為歌曲作曲人的陳卓賢（Ian）及陳瑞輝（Frankie）亦有現身，Ian表示很喜歡AK的演繹，他說：「最鍾意後面那段，唱得好有力量。」至於Frankie因為近期學習當導演及製作上的事情，適逢導演是他與AK的好兄弟，所以特意前來偷師。