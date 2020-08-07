【病毒檢測】一文看清鼻咽拭子測試+深喉唾液樣本檢測方式、準確度 【附圖】

▲ 咽拭子採樣套裝。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情持續爆發，民政事務總署今（7日）起將向慈雲山一帶居民派發咽拭子採樣套裝，以作病毒檢測，與以往收集深喉唾液樣本方法不同，TOPick綜合各醫院的簡介，分析兩種取樣做法，為大家拆解拆解鼻咽拭子及深喉檢測的分別。

鼻咽拭子相比起以往使用深喉檢測的做法較為複雜，根據香港中文大學醫務中心的資料，用鼻咽拭子及咽喉拭子測試新冠肺炎病毒核酸比較準確，不過程序比較高危，需要醫護人員穿上全套保護衣，不適用於診所的環境及措施。另外港安醫院也有提供鼻咽拭子的檢測，其社交網站亦表示，「鼻咽拭子測試」樣本並不可以自行採集，而需要經由專業醫護人員處理。

▲ 民政事務總署向慈雲山慈愛苑居民派發咽拭子採樣套裝和登記表格 / 程志遠攝。（程志遠攝）

根據民政事務總提供咽拭子的取樣方法如下，

市民需要先取出裝有保存液的試管，並貼上條碼

清潔雙手後，嘴巴張大發出「啊」音

用塑膠桿拭子擦拭在咽喉壁上下左右3至5次

將拭子頭浸入含有採樣液的試管中

折斷拭子尾部手柄，就可以完成取樣

▲ 港怡醫院圖片

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指咽拭子的取樣方法，指在喉嚨和鼻咽位置用捧輕掃時，容易引起不適，令人想打噴嚏和作嘔等，最理想是有佩戴N95的醫護人員協助下進行，否則樣本質素或欠佳，詳情即看：【免費檢測】政府今起改派咽拭子自行採樣 許樹昌：易引起不適影響樣本質素

至於深喉唾液測試，根據醫管局的資料，有關檢測的取樣方法如下：

打開樣本袋及樣本瓶

於喉嚨發出「Kruuua」 的聲音以清出來自咽喉的唾液蓋

將唾液 (約4 毫升)吐入樣本瓶內，避免唾液沾到樣本瓶外面

蓋好及扭緊樣本瓶蓋

將樣本瓶放入樣本袋內，確保瓶身直立沒有滲漏

▲ 深喉唾液測試樣本。（資料圖片）

▲ （醫管局圖片）

根據香港中文大學醫務中心的資料，深喉唾液測試的原理是檢驗上呼吸道或喉嚨深處部分私的分泌物。在早上起床後及刷牙前的唾液濃度最高，不要太大力把深入的痰或唾液用力過度地咯出來，這很容易弄傷喉嚨或氣管而引致出血的情況。只要把唾液或痰由喉嚨深處咯出便可，大概一毫升的深喉唾液便足夠。

中大醫學院研究團隊最新研究，在深喉唾液、痰液、鼻咽和咽喉拭子三種檢測方式進行比對，發現深喉唾液樣本的病毒濃度最低，而檢測結果假陰性比率可推算為31%，詳情即看：【新冠肺炎】中大醫學院指深喉唾液假陰性達31% 準確度遜於鼻咽拭子

本港多間私家醫院也有提供有關檢測，不過由於檢測量增加，有私家醫院表明現時不提供公眾的檢測服務，市民需要有關服務前，應先向私家醫院了解，詳情即看:私家醫院深喉唾液測試 檢測收費+時間+預約流程

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記者：郭家穎