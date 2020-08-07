【立秋熱辣辣】今日立秋32度無涼意　周末氣溫達33度【內附九天天氣報告】

▲ 周末氣溫達33度。

今日（7日）是二十四節氣的立秋，惟多區錄得32度高溫。根據天文台的實況分區天氣，今日正午12時，黃竹坑、坪洲、西貢、長洲、沙田等地方，均錄得32度及33度；而上水及青衣更錄得34度。

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▲ 正午12時各區氣溫圖。(天文台圖片)

天文台表示，副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。今日天氣大致天晴，但局部地區有驟雨，下午天氣酷熱。吹和緩東至東南風。展望週末期間天氣酷熱，下週初部分時間有陽光，有幾陣驟雨，而下週中期驟雨較多。

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▲ (天文台圖片)

而根據天文台九天天氣報告，副熱帶高壓脊會在未來一兩日覆蓋中國東南部，該區大致晴朗及酷熱。天文台預料位於南海北部的廣闊低壓槽會在下週初為該區帶來不穩定天氣，受一股偏南氣流影響，下週中期華南沿岸有驟雨及雷暴。

明日（8日）天氣大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，氣溫介乎28至33度；而星期日（9日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，氣溫同樣介乎28至33度。另下周三及四天氣有變，大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，氣溫介乎26至30度，市民外出時要留意天氣變化。

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記者：郭詩詩