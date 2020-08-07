【開心速遞】孟希璘曾7度參演《愛回家》　正式入劇組遭Rebecca熊抱抽水【有片】

▲ 《愛‧回家之開心速遞》有新成員Laptop（孟希璘飾）加入。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》有新成員加入，IT部的Keyboard（Kelvin）離開TVB後，劇組找來了孟希璘飾演IT部新成員Laptop。孟希璘接受TOPick訪問時透露曾有7次參與《開心速遞》拍攝的機會，很開心能正式加入並飾演Laptop。

IT部新員工Laptop首度登場，她與其他IT部員工一樣戴上眼鏡及穿上格仔襯衣，而Laptop的外套則是鮮紅色，份外搶眼。

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▲ 孟希璘演的Laptop首度於《開心速遞》登場。（TVB截圖）

孟希璘於社交平台分享《開心速遞》的截圖，並寫道：

好開心可以加入接龍IT部，大家好，我叫laptop #ballmang #laptop #新IT3子

Ball跟TOPick表示曾經7度參演《開心速遞》，「曾飾演殺手、交流生、戲院客人、服裝店員、夢公司職員、行山客及拳擊手。」

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▲ Laptop（孟希璘飾）以手機打字跟大家溝通。（TVB截圖）

Ball這次正式加入《開心速遞》劇組，她很開心能飾演Laptop一角，相信將與劇中角色擦出新火花。

昨晚（8月6日）播出的第959集《開心速遞》以「Rebecca的鮮肉放題」為題，劇情講述Rebecca（沈可欣飾）與鐵面陳（王致狄飾）分手後請假散心，復工後寄情工作。

Helen（姚瑩瑩飾）本來甚感滿意，但她懷疑Rebecca似有意針對保安部眾人，及後從種種跡象證實Rebecca要向鐵面陳公報私仇。

▲ Laptop（孟希璘飾）以接龍IT部經典造型示人。（TVB截圖）

鐵面陳與下屬被折磨得苦不堪言，若水（呂慧儀飾）、Helen等姊妹亦覺得Rebecca的處事手法有點過火，遂勸她收手。

接龍各部門的單身男士都收到公司派對的邀請卡，原來派對是Rebecca私下出資籌辦，若水、栢菲（湯盈盈飾）等懷疑她有所圖謀。

▲ Rebecca（沈可欣飾）擁緊Laptop（孟希璘飾）。（TVB截圖）

眼見多位單身男士齊集好爸Bar，Rebecca更乘機擁抱半醉的新同事Laptop，希望藉此激嬲鐵面陳。可惜，Rebecca的舉動最終未能成功令鐵面陳與她復出，令她痛哭落淚。

記者：梁樂欣