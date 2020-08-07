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【英女皇至愛】Fortnum & Mason推外賣下午茶　在家歎矜貴香檳配英式鬆餅

休閒 14:03 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Fortnum’s的鬆餅與香檳套餐(458元)有不同鬆餅及香檳，在家都可享美味的下午茶 。（餐廳提供）

有過百年歷史的英國著名茶葉品牌Fortnum & Mason，一直深得英女皇及國民歡心，最近推出外賣英式下午茶，讓大家可安坐家中亦能品嘗到傳統的鬆餅和香檳。

下午茶的食物是即叫即製，由現在起可透過Deliveroo落單然後直送府上，食客亦可以在餐廳外賣自取，悉隨尊便。

其中一款下午餐，是Fortnum’s的鬆餅與香檳 (458元) ，套餐包括兩個原味鬆餅、兩個提子乾鬆餅、凝脂忌廉、Fortnum & Mason 草莓果醬及半瓶Fortnum & Mason Blanc de Blancs香檳。

Fortnum’s二人下午茶（588元）便有不少小食及甜品。（餐廳提供）

另外一款是Fortnum’s二人下午茶以令人眼前一亮的盒子盛載，售價為588元 。從最底層的手指三文治開始 ，包括Norfolk火腿和英式芥末、青瓜和薄荷忌廉芝士、鮮雞蛋蛋黃醬和水芹、Fortnum’s 煙燻三文魚配韃靼沙律醬及加冕雞沙律。

同時亦可一嘗原味和提子乾鬆餅，配以果醬三重奏及凝脂忌廉，最後以一系列精選下午茶蛋糕和多款不同的糕點作結，再配上兩杯Fortnum’s 馳名的Royal Blend紅茶，為下午茶畫上完美句號。

電話：3916 8100

記者：楊樂天

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