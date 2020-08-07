【開心速遞】鄭世豪出新歌跟細龍太談情　《愛回家》陳偉琪為細龍生濕身拍MV

▲ 鄭世豪的新歌MV由好拍檔陳偉琪做女主角。

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》近日講到龍家變天，細龍太Jenny（陳偉琪飾）與爸爸雷公吞併接龍集團，但對Jenny癡心一片的細龍生（鄭世豪飾）為了挽留老婆，便對雷公比親生爸爸大龍生還要好。

細龍生雖然終日被細龍太鬧「廢柴」，但細龍生都依然非常寵愛她。而作為歌手的鄭世豪，亦特意在新歌《只准你話我是傻》中親自填詞，寫入他們在劇中的愛情故事。

▲ 鄭世豪新歌的歌詞靈感源於細龍生細龍太的愛情故事。

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鄭世豪解釋為何會為細龍太寫歌：「上一首歌《等得太久》出後與細龍太分享，但她已讀不回我的WhatsApp。後來拍劇時才知道她因為我沒有找她做MV女主角而生氣，所以今次知道細龍太要離開我一段時間，便有靈感要為她寫一首歌，配合劇中的愛情故事。」

他續指：「我用了《只准你話我是傻》這個歌名紀念劇中的一段情，故要找她做女主角才夠貼切。MV的結尾中，導演都加了伏線，希望可延伸回劇集，成就一個大團圓結局。」

▲ 鄭世豪指拍MV時有場NG了很多次被鬧廢柴老公。

他亦分享拍MV最難忘的事：「我們都合作了一段時間，所以談情部分很快可配合，反而有一幕在沙灘玩水，我就NG左了好多次，攪到她濕身，又被鬧廢柴老公，哈哈。」

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