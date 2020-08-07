【新冠肺炎】楊諦岡：社區設施可按疫情調整　外傭等輕微患者可分流亞博治療

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續未止，醫管局服務聯網總監楊諦岡認為，第三波疫情特性是院舍爆發，同時源頭不明個案較多，代表仍有不少社區傳播鏈未被發現；又指是次疫情來得快且急，醫管局社區設施較有彈性，可隨疫情嚴重程度擴大縮小，予病情輕微者入住。

被問及坊間提到「方艙醫院」及「火神山醫院」等，楊諦岡表示，醫管局只有分為社區治療設施，例如亞博，以及社區隔離設施，強調並無「方艙醫院」及「火神山醫院」等概念。

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醫管局服務聯網總監楊諦岡今日（7日）接受新城節目訪問時，提到第三波疫情的特性是院舍爆發，留意到新加坡僱傭宿舍爆發情況，而本港近日亦有類似個案，形容情況不理想；而疫情另一特性是源頭不明的個案較多，代表仍有不少社區傳播鏈未被發現。

他稱，是次疫情雖然來得又快又急，但醫管局已經提早從外國取得經驗，準備好一、二線的醫院隔離設施及社區設施；當中醫院1700張一、二線隔離病床，用於照顧病情較嚴重的病患或長者，而其他如外傭般較年輕、少長期病患的病人，如有需要可分流到亞博館的社區治療設施。

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楊諦岡解釋，社區設施較有彈性，可隨疫情的嚴重程度擴大縮小；以現時確診患者的情況來說，平均只有大約2成較嚴重需要入院，其餘8成病情較為輕微，都可入住社區治療設施。

楊諦岡又說關注醫護人手安排，指醫護需要照顧新冠肺炎病人，同時每日有約2萬名其他病症的病人要照顧；而醫院已取消很多非緊急服務以調配人手，認為運作不錯。

他又理解受長期疫情影響，市民出現抗疫疲勞，感謝市民一直體諒醫管局工作，呼籲市民繼續保持社交距離。

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責任編輯：陳正怡