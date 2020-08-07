【生死一瞬間】女童發燒肚痾出現感冒徵狀　4天後大腿出疹昏迷搶救6小時無效亡

▲ 台灣有名女童起初出現發燒、肚痾等感冒的徵狀，之後大腿出現明顯的疹子，陷入昏迷，感染了綠膿桿菌死亡。

小朋友持續出現發燒肚痾的徵狀，父母不要掉以輕心！台灣有名兒科急診主治醫生分享一宗病案，女童病況數日內急轉直下，送到急症入ICU搶救6小時無效離世，有感生死就在一瞬間！而該名女童起初只是出現發燒、肚痾等腸胃型感冒的徵狀，之後大腿出現明顯的疹子，腹部隆起，陷入昏迷，感染了綠膿桿菌。

台灣兒科急診主治醫生吳昌騰昨日（6日）在其facebook專頁分享的病例，幾年前遇到一名女童被送來急救，當時她已意識不清、出現嚴重休克。媽媽哭著向醫生說「救救我的小孩」，醫生只能對媽媽表示小孩子的情況糟糕，只能盡力了。

發燒病徵似感冒

該女童父母在4天前帶孩子看私家醫生2次，醫生都說是一般的腸胃型感冒，女孩也有吃了藥。吳醫生先作初步檢查，看到女童的兩側大腿上有明顯的疹子，心中已忐忑不定，驚覺女孩的病情不妙，而她的腹部更隆起，陷入昏迷，出現代謝性酸血症，血壓持續偏低，生命隨時有危險。醫生向媽媽說︰

媽媽，你先去辦住院，我安排妹妹住小兒加護病房，小孩子的情況很糟糕，我們只能盡力了，我怕妹妹今晚過不去！

搶救6小時無效

吳醫生擔心女童是患了綠膿桿菌感染，他刻不容緩為女童搶救，表示永遠都記得那6個小時奮戰過程。他在小兒加護病房中，親自幫她插上氣管內管，打上中央靜脈導管，給予最即時的輸液、最需要的強心針及升壓劑以及立即性的廣效抗生素。

然而，在搶救的過程中，女童一直出現低血壓、難以矯正的代謝性酸血症，讓搶救過程更加困難。最後女童不幸於晚上10點多過世。

家長當然是非常的難過！最後妹妹的血液培養長出綠膿桿菌。急診醫師救命全靠膽識，因為生死一瞬間！雖然我沒有能救活，但我也盡力了。

綠膿桿菌感染

吳醫生指出感染綠膿桿菌幼兒，常常早上看來還算好。只是有些發燒、拉肚子，下午就病情惡化送急診，到院後立即推進加護病房，有的到晚上就病危，部分孩子更是腹瀉到腸子破裂。

據台灣長庚醫院的統計，吳醫生指出這些病童多半在5月到10月間感染，有8成左右是1歲以下的男嬰，死亡率超過2成，多半死於敗血症、休克及多發性器官衰竭。他強調只要用對抗生素，仍有機會救回。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳