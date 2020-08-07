【新冠肺炎】無品大媽巴士上拉低口罩　赤腳飛象過河踩對面位

▲ 一名女子巴士上拉低口罩，赤腳飛象過河踩對面位。

新冠肺炎疫情肆虐，市民防疫意識提高，政府强制乘搭公共交通工具必須佩戴口罩。但近日有網民分享，一名大媽乘搭巴士時竟然將口罩拉低，並除鞋將雙腳以「飛象過河」式放在對面座位上，令人側目。

據Facebook群組「西環變幻時」，有網民昨日分享一張照片，相中一名中年女子戴著口罩，一個人坐在車廂內4人座位，赤腳掠上櫈面，而本身穿著的涼鞋就放在櫈底，正在看手機。

目撃網民表示，女子當時乘搭新巴113往西環方向，並在蓮香居站下車，批評對方的行為「無公德心」。有網民留言，留意到女子把口罩拉低，露出鼻子部位，批評對方「口罩又戴得衰」；有人建議目擊者應向車長反映事件；也有人直言，現時疫情嚴峻，更不應做出這種行為：

沒人格沒功（公）德心，現在疫情嚴重還這樣

疫情來勢洶洶，政府7月23日起實施室內公共場所強制戴口罩的措施，其後更進一步收緊多項防疫措施，包括強制室內及室外公眾地方戴口罩、限聚令收緊至2人等。而市民求搭公共交通工具必須佩戴口罩，違例者最高可被罰款5000元。

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責任編輯：王俊賢