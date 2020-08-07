【黎巴嫩爆炸】醫院遭爆炸衝擊倒塌　護士緊抱3名初生嬰兒逃命盡顯人性光輝

▲ 黎巴嫩首都貝魯特大爆炸，有醫院遭爆炸衝擊倒塌，一名護士緊抱3名初生嬰兒逃命。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口區域當地時間周二（4日）傍晚發生了兩次大爆炸，至今造成至少157人死亡、逾5,000人受傷。有醫院遭爆炸衝擊倒塌，一名護士緊抱3名初生嬰兒逃命，被攝影記者拍下這個震撼人心的畫面。

雙手緊抱初生嬰護命

當地攝影記者Bilal Marie Jawich於facebook發布了這張照片，照片中一名女護士穿著藍色護士服，雙手緊緊抱著3名初生嬰兒，同時一邊耳朵夾著電話通話。記者寫道︰

在我16年新聞攝影生涯中，經歷過無數戰爭，從未拍得如此震撼人心的畫面。

▲ 女護士雙手緊緊抱著3名初生嬰兒。（相片來源︰Bilal Marie Jawich fb）

在發生大爆炸當日，他於阿什拉菲亞地區（Ashrafia area ）的醫院前看到令他印象難忘的一刻。由於醫院受到爆炸衝擊而倒塌，院內的醫護人員及病患緊急逃生。

保持冷靜堅守崗位受讚揚

他目擊這名女英雄護士手裡抱著3名初手嬰兒，她身處的位置原本是醫院的接待處，而她周圍都是因爆炸而受傷的病患。他指儘管當時通訊中斷了，護士仍嘗試打電話與外界聯繫。

▲ 黎巴嫩首都貝魯特的醫院在爆炸中嚴重受損。（法新社）

在如此混亂的場面中，她仍然保持專業及冷靜，堅守救護人員的崗位奮勇救出嬰兒，盡顯人性光輝。這名愛心護士的行為受到廣泛讚揚，照片在網絡瘋傳。

同一時間，貝魯特其他醫院亦出現類似情況，醫護人員忙於照顧在爆炸中受傷的人。

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責任編輯︰王明芳