【騰訊禁令】資訊科技界分析對微信、TikTok用家影響　憂慮未來或禁Facebook及IG

▲ 擔心本港或方保僑擔心，本港將會或會被禁止使用在美國成立的Facebook、Instagram等平台。（資料圖片）

美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令，禁止45天後美國民眾與騰訊 、字節跳動（ByteDance）進行有關微信、TikTok的交易。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，本港用戶在社交方式和網上消費或受影響，又指兩國近年因國家安全理由禁止雙方的社交平台運作，擔心本港或有天會被禁止使用在美國成立的Facebook、Instagram等平台，屆時對本港市民影響深遠。

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方保僑指，美國禁止2間社交媒體進行交易，即是有關社交媒體不能在美國運作，香港的用戶亦不會再看到美國用戶發放的資訊，首先若本身有家人和朋友分別身處中、美兩地，將來不能進行三地互動，需要轉用其他社交媒體，惟現時選擇不多，最大可能會轉用Skype，因為該軟件在內地仍未被禁止。

其次在支付方式上，他續說，現時不少美國網上商店都有提供微信支付的付款方式，提供不少折扣，不過當微信被禁用，有可能這個付款方式將來會被取消，市民選擇美國出口的貨物時，需選用其他支付方式。

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至於乾淨雲端儲存方面，美方點名三間中國公司，阿里巴巴、騰訊和百度，方保僑認為其影響更廣泛，屆時香港與中、美兩地傳輸資料時，會變得複雜和成本增加。

方保僑坦言，互聯網是全球化的，但內地早前已禁止Facebook、Whatsapp、Instagram、YouTube等美國社交媒體，而今次則到美國禁止微信、字節跳動等中國社交媒體，兩地分別將將互聯網「劃界」，互聯網世界會變得孤立。他又擔心中美事件白熱化，可能內地再作出回應，禁止香港使用美國的社交媒體，屆時對香港市民生活更大影響。

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記者：陳子謙