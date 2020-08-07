【新冠肺炎】家務工工會：外傭居中介宿舍因較易負擔　倡港府提供宿舍免進一步爆發

▲ （經濟日報資料圖片）

本港日前有一名曾入住中介宿舍的印傭確診，昨再多一名同樣曾留宿另一中介者宿舍的印傭確診，港府昨晚公布將入住職業介紹所住宿設施的外傭納入檢測範圍。家傭工會認為如港府不提供宿舍或其他居住地方，予有需要的外傭，難以防止進一步爆發。

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香港亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍接受港台《千禧年代》節目訪問時表示，現時有多名外傭滯留在港，惟目前本港中途宿舍或非政府組織的宿舍均已爆滿，而300至400呎的空間內有約30人同住，外傭在擠迫的環境下，亦難以保持社交距離。

她提到，外傭平均日薪僅150元，中途宿舍每日只需約50至80元，較酒店更容易負擔，因而有大量外傭選擇居住在中途宿舍；認為若政府不提供宿舍或其他居住地方予有需要外傭，難以防止進一步爆發。

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對於有中介宿舍設於銅鑼灣及灣仔一帶的商廈，灣仔區議會主席楊雪盈稱，銅鑼灣及灣仔一帶樓宇以商廈為主，亦以商住混合較多，當中亦有多間外傭宿舍，但部分宿舍環境較差，外傭面對衞生及安全環境惡劣的宿舍，2015年曾有外傭被安排居住於露天宿舍，被墮下的石屎擊中而亡，建議政府修改相關法例，為外傭宿舍的環境設立規限。

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責任編輯：陳正怡