【立秋湯水】立秋後清涼乾燥易肺燥乾咳　中醫教煲2款益肺湯水

▲ 是日立秋，中醫教煲2款益肺湯水。

不知不覺，今天8月7日已經是 “立秋”了。據中醫經典《黃帝內經》五運六氣學說，今年庚子年為金運太過之年。肺屬金，過旺便會失衡，所以今年較多見肺系疾病。 「少陰君火司天」，上半年氣候偏熱，這易見有咳嗽發燒，甚如新冠肺炎這類。而下半年 「陽明燥金在泉」，秋氣屬金，秋天氣候會來得較早，而且更覺清涼而乾燥，仍然容易有肺系疾病，症狀如乾咳。

金氣太過，注意乾咳、便秘、抑鬱

在秋季初段日子，仍受夏天之餘氣影響，氣溫高且濕，但會慢慢開始天氣轉涼。記緊要注意保暖，尤是頸及胸背部，避免著涼。飲食亦不宜冰涼，怕損傷正氣。如喜食沙拉冷盤等，可伴飲暖湯熱茶，免得體內積寒。早前的寒涼清熱降火茶，亦要減少。肺與大腸為表裏關係，大腸乾燥則容易出現便秘。金旺乘木，金氣過旺可傷肝，秋天樹葉凋落，景象肅殺，注意或易有肝氣鬱結，情緒抑鬱。

未病失防，齊心抗疫

要留意，乾咳為新冠肺炎其中一項常見病徵（有乾咳不等於染上新冠肺炎）。當出現發燒、呼吸道感染、或肺炎徵狀，必須馬上入院求醫。但未病可以先防，增強體質，繼續堅持齊心抗疫，注意個人衛生，勤洗手，戴口罩，保持社交距離，盡量在家做適當舒展運動，飲食均衡，思想樂觀正面，疫情終會過去。

中醫保健養生湯水

以下介紹2款簡單時令保健湯水。

1. 潤肺生津

肺喜潤惡燥，預防秋天出現肺燥，可先潤肺以減低咳嗽機會。

宜：見口渴口乾，咽乾咽痛，鼻孔乾燥，口氣腥臭。

忌：感冒咳嗽，或平素痰多不宜。

川貝南北杏煲雪梨水（2-3人份量，10碗清水，煲1.5 - 2小時）

成份：

川貝4錢 --- 清熱潤肺，化痰止咳。

雪梨3個（連皮去芯） --- 清熱止咳，滋陰潤肺。

百合1両 --- 養陰潤肺，清心安神。

南北杏1両 --- 潤肺止咳（8錢南杏：2錢北杏）。。

雪耳3錢 --- 滋補生津，潤肺養胃

冰糖適量。

2. 消暑祛濕

夏季暑濕之餘氣未去，可視個人情況，消暑祛濕以治標，同時補脾益肺以固本。

宜：見身熱心煩，食慾欠佳，大便秘結，小便黃臭，手腳困重等。

忌：感冒咳嗽泄瀉不宜。

扁豆赤小豆煲老黃瓜湯（2-3人份量，10碗清水，煲1.5 - 2小時）

成份：

扁豆 1両半 --- 健脾化濕，和中消暑。

赤小豆 1両半 --- 利水消腫，解毒排膿。

老黃瓜1個 --- 消暑清热，利水解毒。

海玉竹 1両半 --- 清熱養陰，生津潤肺。

淮山1両 --- 補脾養胃，生津益肺，補腎澀精。

蜜棗或無花果適量。

文章獲「陳家信中醫師」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜