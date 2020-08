▲ 錢嘉樂跟妻女留家慶祝生日。

早前誤傳錢嘉樂感染新冠肺炎,當時媒體向其太太湯盈盈求證,盈盈立即作出否認,更透露稍後會為嘉樂慶祝生日。而昨日為錢嘉樂的55歲牛一,而湯盈盈於社交平台分享一家四口的慶生照片,只見錢嘉樂精神奕奕,可說打破這傳聞。

▲ 錢嘉樂看來精神不錯。(取自instagram)

湯盈盈昨日(8月6日)於個人IG連出兩post,分享跟兩個女兒為老公錢嘉樂慶祝生日的照片,只見盈盈為壽星佬準備了一個近年大熱的bombshell生日蛋糕,而7歲大女Alyssa及4歲細女Kassidy見到蛋糕表現興奮,Kassidy更拿起棍棒「扑」蛋糕。

而湯盈盈於IG留言道:「Happy Healthy Birthday to my Hubby! @home bday celebration」

▲ 兩位餅印女兒開心地玩蛋糕內的糖果。(取自instagram)

另一個post即分享一家四口合照,盈盈即留言:「生日快樂,Happy Birthday to the man we love the most~~ 我們愛你爸爸。」