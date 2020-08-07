【網購優惠】日本人氣BB品牌Nepia網購有著數　購原箱Whito紙尿片可享75折起

▲ 日本製的口尿片品牌，深得港媽歡心。(品牌提供)

嬰兒用品都有人氣名牌，深得香港媽咪群組喜愛的日本人氣BB品牌Nepia，最受歡迎產品分別是「吸水王」Whito 與「人氣王」Genki ，均攜手推出強勢優惠，由即日至8月9日，在FoodWise 慧品網上商店舉辦「Nepia BB 展」，讓各位爸媽可以在疫情期間足不出戶，都能為孩子購入至靚實用品。

▲ Whito 產品吸水力強及透氣度高。(品牌提供)

「吸水王」Whito的紙尿片及學習褲吸水力強及透氣度高，採用了「擴散紋路」設計，可迅速吸水，防止滲漏或側漏，同時保持嬌嫩肌膚通爽！產品提供 3 小時和 12 小時兩種規格，分別含「2 倍鎖水因子」及「3 倍超強鎖水因子」，前者輕薄透氣，適合日間活動使用；後者吸水更強，適合晚上使用。現凡購買單件Whito產品可享零售價 8 折起優惠(單品原價$160起)，原箱更享零售價 75 折起優惠。

▲ Genki產品同様質素高。(品牌提供)

而「人氣王」Genki 的紙尿片及學習褲以特級柔軟無紡布及超軟彈性聚合物製成，100%全透氣設計，採用高吸水樹脂物料 3D 內芯，迅速吸濕，防止漏滲，保持乾爽；而其柔韌腰帶配上鬆緊帶，可緩解寶寶臀部周圍壓力，提供全面保護。現凡購買單件 Genki 產品即可享 9 折起優惠(單品原價$80起)，原箱更享零售價 8折起優惠。

並購物滿指定金額，可額外獲Nepia其他的實用貨品，驚喜一浪接一浪。

備註：所有價錢以網上訂購價作實。

記者：趙景隆