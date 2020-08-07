【病毒檢測】行政長官林鄭月娥下午三時見記者　消息：公布推非強制性全民核酸檢測　

▲ 行政長官林鄭月娥下午三時見記者。

本港第三波新冠肺炎疫情未止，昨日是連續第4日確診病例回落至雙位數，錄95宗個案，本地感染佔91宗。消息指，本港今日新增約87宗確診個案。

行政長官林鄭月娥今日（7日）下午三時會見記者，消息指政府公布推非強制性全民核酸檢測，屬於大規模的全民免費檢測計劃，據了解初步計劃每日化驗數十萬個樣本。

至於檢測的取樣的方式，消息指由於社區已擴大檢測的範圍，參考慈雲山區民民的檢測方式，預料亦是由市民自行到診所收取化驗樣本，再自行交回檢測。

▲ （ 程志遠攝）

另外，有消息指中山紀念公園體育館改裝作檢測中心，詳情即看：【病毒檢測】消息：中山紀念公園體育館改裝作檢測中心 區內市民擔心有風險

而港府今起將新冠肺炎病毒病社區檢測計劃的服務範圍擴大，包括黃大仙區慈愛苑。詳情即看:【免費檢測】慈雲山慈愛苑居民獲派咽拭子採樣套裝 居民憂步驟複雜易出錯【附範圍名單】

【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約87宗確診個案

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記者：伍瑋瑋