《歎息橋》配樂人Mike Orange迷張國榮 結他彈奏《不羈的風》懷念巨星

▲ 《歎息橋》音樂人Mike Orange重編《不羈的風》。

曾為ViuTv劇集《歎息橋》任配樂及寫歌的音樂人Mike Orange，亦是「觸執毛」創隊成員兼結他手。近日Mike Orange在純音樂大碟 《Guitar Calling》中，改編和彈奏張國榮的經典代表作《不羈的風》，向巨星致敬，令更多人認識結他帶來的樂趣。

《不羈的風》是Mike第一首瘋狂迷上的歌曲，他憶道 ：「最初接觸來自媽媽買來張國榮《為你鍾情》cassette。當時我十歲還未夠，正學習古典音樂，但我聽到這歌曲時，發覺原來音樂可以如此令人興奮！」

他自言這歌曲對他意義重大，除了陪伴成長，也是他人生第一首覺得很好聽的歌。

▲ Mike Orange第一首接觸的廣東歌便是張國榮音樂。（圖片：環球）

《不羈的風》原曲是日本典堂級歌手吉川晃司的《LA VIE EN ROSE》，吉川每年都會以不同的方法演繹這首歌，因爲他覺得這首歌可以配合時代變遷，不斷變化，因此Mike花數個月去設計和想像如何演繹，最後決定依循直覺去做，主宰編歌的過程。

Mike選用了80、90年代日本搖滾曲風重編，增添一些原曲沒有的和聲，同時保留了跳脫的年代感，以及張國榮不羈的味道，籍此向80年代的搖滾樂致敬。

在重編版《不羈的風》中，Mike選用了最常用的結他：1978年 Gibson Les Paul。他明白每一件樂器的聲音有自己的個性，即使音階一樣，用長笛或結他來演奏，岀來的感覺也會很不同，不同樂器的音色亦會直接影響演繹方法，這驅使他想用富有現代感的方式來重編這歌曲，帶出與原曲不同的個性和味道。