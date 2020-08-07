  • 33°C
香港時間 : 2020807日 (週五) 16:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

《歎息橋》配樂人Mike Orange迷張國榮 結他彈奏《不羈的風》懷念巨星

娛樂 13:31 2020/08/07

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《歎息橋》音樂人Mike Orange重編《不羈的風》。

曾為ViuTv劇集《歎息橋》任配樂及寫歌的音樂人Mike Orange，亦是「觸執毛」創隊成員兼結他手。近日Mike Orange在純音樂大碟 《Guitar Calling》中，改編和彈奏張國榮的經典代表作《不羈的風》，向巨星致敬，令更多人認識結他帶來的樂趣。

《不羈的風》是Mike第一首瘋狂迷上的歌曲，他憶道 ：「最初接觸來自媽媽買來張國榮《為你鍾情》cassette。當時我十歲還未夠，正學習古典音樂，但我聽到這歌曲時，發覺原來音樂可以如此令人興奮！」

他自言這歌曲對他意義重大，除了陪伴成長，也是他人生第一首覺得很好聽的歌。

Mike Orange第一首接觸的廣東歌便是張國榮音樂。（圖片：環球）

《不羈的風》原曲是日本典堂級歌手吉川晃司的《LA VIE EN ROSE》，吉川每年都會以不同的方法演繹這首歌，因爲他覺得這首歌可以配合時代變遷，不斷變化，因此Mike花數個月去設計和想像如何演繹，最後決定依循直覺去做，主宰編歌的過程。

Mike選用了80、90年代日本搖滾曲風重編，增添一些原曲沒有的和聲，同時保留了跳脫的年代感，以及張國榮不羈的味道，籍此向80年代的搖滾樂致敬。

在重編版《不羈的風》中，Mike選用了最常用的結他：1978年 Gibson Les Paul。他明白每一件樂器的聲音有自己的個性，即使音階一樣，用長笛或結他來演奏，岀來的感覺也會很不同，不同樂器的音色亦會直接影響演繹方法，這驅使他想用富有現代感的方式來重編這歌曲，帶出與原曲不同的個性和味道。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【環保達人】盧冠廷家中錄歌2千呎大屋曝光　環保之家備太陽能及造水系統【多圖】
19:33 2020/08/05
【環保達人】盧冠廷家中錄歌2千呎大屋曝光　環保之家備太陽能及造水系統【多圖】
【友情演出】沈殷怡任MV女角獻熒幕初吻　Anson Kong竟被彈未夠靚仔？
今日 12:37
【友情演出】沈殷怡任MV女角獻熒幕初吻　Anson Kong竟被彈未夠靚仔？
【開心速遞】鄭世豪出新歌跟細龍太談情　《愛回家》陳偉琪為細龍生濕身拍MV
今日 13:19
【開心速遞】鄭世豪出新歌跟細龍太談情　《愛回家》陳偉琪為細龍生濕身拍MV
歌手 張國榮 歎息橋

最高瀏覽

【曾志偉喪妻】志偉跟太太分居兩地廿多年　朱錫珍長住加拿大仍掌握丈夫財政
10:12 2020/08/06
【曾志偉喪妻】志偉跟太太分居兩地廿多年　朱錫珍長住加拿大仍掌握丈夫財政
【呈分試】3成小學未完成小五呈分試 消息：教育局研減少1次呈分試　
07:00 2020/08/06
【呈分試】3成小學未完成小五呈分試 消息：教育局研減少1次呈分試　
【BNO】英國阻BNO「太空人」家長移民　居英港爸呻兩邊走辛酸︰兒子爆喊不想分開
14:48 2020/08/05
【BNO】英國阻BNO「太空人」家長移民　居英港爸呻兩邊走辛酸︰兒子爆喊不想分開