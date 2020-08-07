  • 30°C
香港時間 : 2020807日 (週五) 19:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【我是歌手】坦言只當歌手難糊口卻無悔入行　糖妹：我最喜歡是唱歌！【有片】

娛樂 17:09 2020/08/07

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

糖妹不希望自己有後悔的機會。

糖妹（原名黃山怡）因外表酷似80年代歌手陳慧嫻，故初出道有「翻版陳慧嫻」的稱號。糖妹接受TOPick訪問直言不介意被指與前輩「撞樣」，甚至因此獲得不少好處：「入行不久已經有人說我很似慧嫻姐姐，開始上TVB的節目時，監製開始叫我扮她唱歌，之後便唱了無數次的《跳舞街》、《傻女》，其實也有好處，令觀眾很快認識糖妹。」

糖妹稱，亦因為「翻版陳慧嫻」的外號，獲得不少好處：「益我很多年，最開心是慧嫻姐姐的演唱會，我有機會坐第一排。很難得可以和一個前輩似樣，不過有人問我慧嫻姐姐太冷門的歌時，我會答不上。」

事實糖妹一向EQ甚高，已學會應對四方八面的批評，深明抱謙卑的態度才能在娛樂圈留得長久。

【明星理財】孝順糖妹為家人購逾20份保險　好家姐寧將買樓首期供弟弟留學

糖妹翻唱陳慧嫻《夜機》。（TVB截圖）

【飛虎之雷霆極戰】糖妹自彈自唱《呼吸有害》　網民讚糖妹版本不輸原唱莫文蔚

被嘲腿粗似火腿

很多人會覺得娛樂圈是所謂的大染缸，糖妹認為在圈內的見識快而多，因此令她在待人接物方面也進步神速：「有些藝人在娛樂圈5、6年已很成熟，稚氣盡褪。因為我們面對的壓力很大，很多討論區會批評你，所以很快會築起自己的防禦力。你可以看到留在這個圈子的人，大部分心理質都是很好，而且謙卑的人才能留得長久。」

即使面對別人的不留情批評，糖妹也從沒後悔入行：「不覺得有事情值得後悔，所有經歷都能改變你人生到另一個方向。小時候可能會後悔，但長大後，不會讓自己有後悔的機會，這很重要。」

糖妹甚至不介意重提一些別人的批評，比如令她印象深刻：「主要說腿粗，但現在我的腿很幼，哈哈哈！我有見過一句：『糖妹的腳用作火腿，一定可以吃很多年。』真的很有創意。」懂得自嘲，可見糖妹很豁達。

糖妹無悔入行。（曾耀輝 攝）

醉心音樂全為愛

除了身形受攻擊，一些改圖也會模糊了糖妹身為歌手的音樂焦點，儘管EQ高，她也坦稱：「那時很多的注意力在改圖，而且有段時間我在電視的發展較多，會有少少介意別人忘記我是歌手，現在時間夠長，看到我仍然live、唱歌、主持等多棲發展。」

糖妹與黃美棋、鄺潔楹主持《香港美食一條街》。（TVB截圖）

事實糖妹歌藝了得，早前翻唱《呼吸有害》獲網民大讚，連原唱者莫文蔚也點名支持。可是無奈當今香港樂壇的確不如以前蓬勃。糖妹也直言，在香港以音樂維生甚艱難。

堅持留下來，是愛還是責任？她說：「我最喜歡是唱歌，大家都說唱歌不能糊口，真是很喜歡才能繼續做，因為錄音、拍MV、造型、封面各方面都是錢，但現在有多少人買CD？願意付費聽歌？那條數根本是不平衡，除了是愛，真的沒有其他事可支持。」

孝順糖妹為家人購逾20份保險　好家姐寧將買樓首期供弟弟留學  上一頁

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：鄭嘉瑤

相關文章

【豪宅曝光】林夏薇嫁金融才俊太平山築愛巢　15億元大宅俯瞰維港設私人泳池【多圖】
12:42 2020/07/29
【豪宅曝光】林夏薇嫁金融才俊太平山築愛巢　15億元大宅俯瞰維港設私人泳池【多圖】
【豪宅曝光】拍節目意外曝光豪宅生活　45歲佘詩曼擔心未能生兒育女
12:25 2020/05/16
【豪宅曝光】拍節目意外曝光豪宅生活　45歲佘詩曼擔心未能生兒育女
【投資有道】容祖兒手持12個物業總值4億　Joey從木屋區搬到淺水灣豪宅
10:24 2020/04/10
【投資有道】容祖兒手持12個物業總值4億　Joey從木屋區搬到淺水灣豪宅
【動物森友會】田蕊妮陪阿澤留家打機抗疫　視后從祖堯邨搬到康樂園與歌神做鄰居
12:54 2020/04/19
【動物森友會】田蕊妮陪阿澤留家打機抗疫　視后從祖堯邨搬到康樂園與歌神做鄰居
【十八年後的終極告白】何遠東公屋出身自覺無後台　死慳死抵5年儲20萬成功上車
18:17 2020/04/20
【十八年後的終極告白】何遠東公屋出身自覺無後台　死慳死抵5年儲20萬成功上車
糖妹 娛樂人物職業 演員 歌手 監製 MV 演唱會 TVB 電視 音樂會

最高瀏覽

【減肥大作戰】3孩靚媽半年勁減30磅不反彈　陳倩揚靠低醣飲食「飽住瘦」
11:00 2020/08/06
【減肥大作戰】3孩靚媽半年勁減30磅不反彈　陳倩揚靠低醣飲食「飽住瘦」
【食用安全】劏蟹驚見發黑蟹膏　港男網上求助：好恐怖食唔食得【附專家解釋】
10:35 2020/08/06
【食用安全】劏蟹驚見發黑蟹膏　港男網上求助：好恐怖食唔食得【附專家解釋】
【殺手大結局】Ali李佳芯慘遭虐打粉絲心痛　劇透結局閻武Zero大決戰【內含劇透】
今日 10:48
【殺手大結局】Ali李佳芯慘遭虐打粉絲心痛　劇透結局閻武Zero大決戰【內含劇透】