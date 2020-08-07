【我是歌手】坦言只當歌手難糊口卻無悔入行　糖妹：我最喜歡是唱歌！【有片】

▲ 糖妹不希望自己有後悔的機會。

糖妹（原名黃山怡）因外表酷似80年代歌手陳慧嫻，故初出道有「翻版陳慧嫻」的稱號。糖妹接受TOPick訪問直言不介意被指與前輩「撞樣」，甚至因此獲得不少好處：「入行不久已經有人說我很似慧嫻姐姐，開始上TVB的節目時，監製開始叫我扮她唱歌，之後便唱了無數次的《跳舞街》、《傻女》，其實也有好處，令觀眾很快認識糖妹。」

糖妹稱，亦因為「翻版陳慧嫻」的外號，獲得不少好處：「益我很多年，最開心是慧嫻姐姐的演唱會，我有機會坐第一排。很難得可以和一個前輩似樣，不過有人問我慧嫻姐姐太冷門的歌時，我會答不上。」

事實糖妹一向EQ甚高，已學會應對四方八面的批評，深明抱謙卑的態度才能在娛樂圈留得長久。

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▲ 糖妹翻唱陳慧嫻《夜機》。（TVB截圖）

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被嘲腿粗似火腿

很多人會覺得娛樂圈是所謂的大染缸，糖妹認為在圈內的見識快而多，因此令她在待人接物方面也進步神速：「有些藝人在娛樂圈5、6年已很成熟，稚氣盡褪。因為我們面對的壓力很大，很多討論區會批評你，所以很快會築起自己的防禦力。你可以看到留在這個圈子的人，大部分心理質都是很好，而且謙卑的人才能留得長久。」

即使面對別人的不留情批評，糖妹也從沒後悔入行：「不覺得有事情值得後悔，所有經歷都能改變你人生到另一個方向。小時候可能會後悔，但長大後，不會讓自己有後悔的機會，這很重要。」

糖妹甚至不介意重提一些別人的批評，比如令她印象深刻：「主要說腿粗，但現在我的腿很幼，哈哈哈！我有見過一句：『糖妹的腳用作火腿，一定可以吃很多年。』真的很有創意。」懂得自嘲，可見糖妹很豁達。

▲ 糖妹無悔入行。（曾耀輝 攝）

醉心音樂全為愛

除了身形受攻擊，一些改圖也會模糊了糖妹身為歌手的音樂焦點，儘管EQ高，她也坦稱：「那時很多的注意力在改圖，而且有段時間我在電視的發展較多，會有少少介意別人忘記我是歌手，現在時間夠長，看到我仍然live、唱歌、主持等多棲發展。」

▲ 糖妹與黃美棋、鄺潔楹主持《香港美食一條街》。（TVB截圖）

事實糖妹歌藝了得，早前翻唱《呼吸有害》獲網民大讚，連原唱者莫文蔚也點名支持。可是無奈當今香港樂壇的確不如以前蓬勃。糖妹也直言，在香港以音樂維生甚艱難。

堅持留下來，是愛還是責任？她說：「我最喜歡是唱歌，大家都說唱歌不能糊口，真是很喜歡才能繼續做，因為錄音、拍MV、造型、封面各方面都是錢，但現在有多少人買CD？願意付費聽歌？那條數根本是不平衡，除了是愛，真的沒有其他事可支持。」

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記者：鄭嘉瑤